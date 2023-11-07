李泰龍謀殺案　派對上見生面口即稱要離開　泰龍轉場時遇襲

江湖人物「泰龍」於2009年被殺，綽號「紋身忠」男子被指策劃伏擊，被控謀殺罪受審，案件今（7日）在高等法院續。曾任「泰龍」手下的男子作供，他指「泰龍」在尖沙咀屬知名人物，兄弟有「成千人」，負責「睇場」的娛樂場所約20多間，每天都有人保護他。他指「泰龍」在2006年一次打鬥中扑中「紋身忠」，但「泰龍」是在事後才知對方身份。「泰龍」一向有5至6人保護，打鬥事件後因擔心被「覆桌」(報復)，增派多2、3人保護。證人又指，案發當晚「泰龍」出席了一個派對，他見到席上有生面口，便把出要離開，並要去另一地點。他隨隊到香格里拉酒店時，目擊到其遇襲經過。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

被告梁國忠否認謀殺李泰龍，在高等法院受審。

事後才知扑中紋身忠

特赦證人文沛盈今在屏風後作供，指「泰龍」於2006年曾於酒吧中扑一名男子的頭，文當時不知道對方是何人，事後才知悉是「紋身忠」。文亦指，在該次打鬥前，「泰龍」身邊已有5、6人保護他，而打鬥事件後，再多2、3人保護他。文解釋，「泰龍」擔心他人「覆桌」(報復)。

見派對上有新面孔即表示要離開

於2009年8月4日凌晨時分，正在「打邊爐」的文收到「泰龍」電話，文便前往富豪酒店，出席一個同屬新義安成員的生日派對。惟派對中很多新面孔，「泰龍」表示要離開。文補充，若出席場合時有新面孔：「佢通常唔坐得耐。」若感到不妥或有危險，便會離開。「泰龍」、文和另外兩名女子到酒店的停車場，由「泰龍」開車，駛至香格里拉酒店的前門。

文在玻璃門目擊泰龍被斬

眾人下車後，文聽到「響軚」聲，一輛七人便高速駛至撞到「泰龍」。文一度追著該七人車，惟三人下車持長刀追斬「泰龍」，文則走到酒店，並透過玻璃門目擊事件。此外，另一輛私家車駛入，其中兩人下車，但很快便上車。

泰龍屬知名人物每天都有人保護

文於辯方盤問時指，「泰龍」的兄弟案發時「成千人」，負責的「睇場」約20多間。此外，他當時屬黑社會「426」，即打手，但指：「唔係一出嚟就打。」他指「泰龍」會透過談判解決事件。此外，「泰龍」在尖沙咀亦屬知名人物，當時每天都有人保護他。

死者李泰龍轉場至九龍香格里拉酒店時遇襲。（資料圖片）

不知泰龍為何要去香格里拉酒店

辯方問，當時「泰龍」神秘，不會把行蹤告知他人，以保護自己。文同意「泰龍」的確不會把行蹤告知他人，他亦是每天等候對方電話，他形容「泰龍」即興，如8月4日當天，文不知道為何要去香格里拉酒店。文又說：「成個尖沙咀啲酒店，佢(泰龍)都泊均哂。」因此他當時理解，「泰龍」把車泊在酒店，便會離開，但不知他之後會去什麼地方。

辯方亦問，車上的兩個女子是否屬陪酒(escort)一類，文否認，指「泰龍」非和兩名女子到酒店「享樂」。

紋身忠認人手續中沒有認出泰龍

文又稱，以他所知，「泰龍」亦有涉及兩、三次嚴重打鬥，但都不及和「紋身忠」一次打鬥般嚴重。辯方又指，「泰龍」就打鬥事件被控，而「紋身忠」在該次審訊中沒有作供。文指，不知道「紋身忠」沒有作供，但知道「紋身忠」在認人手續中，沒有認出「泰龍」。

送院時前額及手腳被割傷

此外，現已退休的救護員謝香華指，到達案發地點時，已見李泰龍躺在酒店門外，左右手的手腕均有割傷，並不省人事。以專家證人身份作供的醫生區建恒指，李被送至醫院時，其脈搏已非常微弱，同時其前額、雙手和右腳有割傷，其後診斷為腦部死亡，於同日早上5時57分宣告不治。

區亦指根據醫療報告，被告於2006年被送院時，他左頸後方位置有割傷，該傷勢成「7」字形。

案件編號：HCCC252/2020