譚耀宗稱民建聯當選後不躺平　陳克勤：不贊成同性婚姻合法化

民建聯今日（4日）舉行區議會選舉造勢活動，主席陳克勤和多名副主席率候選人出席活動。全國人大前常委譚耀宗表示，希望得到市民支持，通過議員改善環境、造福街坊，稱不會令人失望，當選後不會躺平，一定做實事。



對於新民黨主席葉劉淑儀擔任同樂運動會的主禮嘉賓，陳克勤則指，同性婚姻議題其實很大爭議，民建聯立場清晰，不贊成同性婚姻合法化。他表示，每個人就特定議題有自己看法，如社會上推動某一樣議題則需要共識。



民建聯今日（4日）舉行區議會選舉造勢活動，主席陳克勤和多名副主席率候選人出席活動。全國人大前常委譚耀宗表示，希望得到市民支持，通過議員改善環境、造福街坊，稱不會令人失望，當選後不會躺平，一定做實事。

陳克勤：推動議題需有共識

對於葉劉淑儀支持同樂運動會，陳克勤指民建聯不贊成同性婚姻合法化，但尊重每個人參與活動。陳克勤指，同性婚姻議題其實很大爭議，民建聯立場清晰，不贊成同性婚姻合法化。他表示，每個人就特定議題有自己看法，如果社會上推動某一樣議題則需要共識。他續稱，立法會開會都有很多看法，在愛國者治港下，大家應理性務實，不應該涉人身攻擊。

不評論何君堯言論

至於何君堯指，如同樂運動會真正目的是推動同性婚姻合法化，或抵觸國安法。陳克勤指要問何君堯，就此沒有評論。

譚耀宗：美國就是打擊、壓制不喜歡的人

對於美國法案擬制裁49名香港官員及法官，全國人大前常委譚耀宗指，所謂制裁名單絕對錯誤，每個國家都有國安法，《香港國安法》符合《基本法》及《憲法》。他表示香港司法人員、執法人員按照香港法例做事，美國國會不應該干預香港內部事務，不應該干預司法制度，又斥美國行徑表現霸凌行為，就是打擊、壓制不喜歡的人，對此表示強烈反對。

至於如何看待美國剛向香港發出APEC邀請，就突然發出制裁。譚耀宗指美國政治都有很多板塊，冀白宮小心處理中美關係，稱中美兩國關係穩定有助全世界穩定，熱愛世界和平的人士不會希望社會混亂、複雜。他重申，反對美國霸凌行為，同時相信中央政府都關心香港。