同性權益案政府接連敗訴 周浩鼎恐動搖傳統家庭觀念

立法會今日（1日）辯論「完善支援家庭的政策和措施」的議員議案。民建聯議員周浩鼎指，政府近期接連在涉同性權益案件中敗訴，擔心會動搖香港一男一女姻婚及傳統家庭觀念價值，又稱對本周會舉行的「同樂運動會」感無奈，期望政府可加強維護傳統家庭價值的教育。



周浩鼎憂慮政府接連在涉及同性權益案件敗訴，會動搖傳統家庭觀念。（蘇煒然攝）

議案由林素蔚提出，指國家十四五規劃提到加強家庭建設，包括加大反家庭暴力法的實施力度等；她指本港離婚率近年有上升趨勢，離異家庭引發的問題極需社會關注。

周浩鼎又建議成立贍養費管理局，指有不少離異伴侶在追討贍養費過程中，面對很多令人困苦的狀況，包括對方「走咗去」、追討不了金錢，當事人找律師處理，也至少用上數年時間。

他又認為，完善支援家庭政策離不開傳統家庭價值，指政府接二連三在涉同性伴侶權益案件中敗訴。他強調，尊重不同性傾向，但若果不斷在同類官司敗訴，恐會動搖一男一女婚姻及傳統家庭價值，再加上「同樂運動會」將於本周舉行，坦言對此感到無奈。他指，活動本來有爭議性，並再三強調尊重不同性取向，但也認為這無可避免會動搖到香港一男一女的婚姻制度，認為將對社會造成深遠影響，期望政府可加強維護傳統家庭價值的教育。

管浩鳴則指綜合家庭服務中心提供的支援服務有改善空間。（資料圖片/林靄怡攝）

選委界議員管浩鳴表示，近年市民對婚姻的觀念，甚至家庭結構都出現很大轉變，指傳統家庭不再是現今唯一家庭結構，「遲婚、不婚、離婚、再婚」的現象變得非常普遍。他引述數據指，本港有超過7萬2千名單親人士，而單親人士的未成年子女大約有9萬5千人；2021年的離婚率由2016年的35%，大幅飈升至超過六成，但由社署或受資助非政府機構營辦的綜合家庭服務中心所處理的單親家庭個案數目卻按年持續減少，認為服務中心未能提供適切有效的支援措施，存在改善的空間。