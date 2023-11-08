韓國床蝨肆虐｜專家稱香港公共場所傳播機會小　不建議用殺蟲蛋

床蝨危機近日由法英蔓延至韓國，香港蟲害控制從業員協會副會長今日陳偉強（8日）表示，床蝨在公共場所傳播機會極小，惟不建議用殺蝨蛋，因可能會導致擴散，並就外出旅遊及返港後防止床蝨提出多項建議，如寄艙前可用保險紙包裹及使用高壓蒸汽滅絕床蝨。



東瀛遊執行董事禤國全在電台節目表示，已提醒酒店小心處理入住的歐洲客，但相信床蝨傳播對訪韓旅行團影響不大。



床蝨主要藏於木器縫隙 公共場所傳播機會極小

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強解釋，床蝨主要藏匿於木器的縫隙中，其次還有布料、塑膠等，主要靠人傳人或物件傳播。他指木蝨可以感應人類呼出的二氧化碳，爬到皮膚上吸血後會導致皮膚痕癢及紅腫，其繁殖速度很快，一年可產卵200至400隻。他指出床蝨分為熱帶及溫帶兩種，以熱帶床蝨佔9成數量，適合在熱環境存活，而溫帶床蝨則適合在20度氣溫以上存活。他續指，由於香港全年氣候都比較熱，所以床蝨在香港全年都活躍。

對於床蝨在香港傳播的風險，他表示如滅蟲措施做足，在公共交通或場所傳播機會極小。他舉例約20年前，曾發生有床蝨傳到香港，由酒店傳到外傭及老人群體，但有定時滅蟲的公共交通沒有出現傳播。他指港鐵座位主要為不銹鋼，而巴士有定時滅蟲，故傳播機會小。

不建議用殺蝨蛋導致擴散

至於如何殺滅床蝨，他指由於床蝨會藏在很小縫隙中，使用殺蟲水滅蟲有困難，而業界會用熱蒸汽針對木器縫隙處理。他不建議使用殺蝨蛋，因濃度未必足夠殺死床蝨，亦無法滲入縫隙中，反而因停留表面令床蝨有警覺而逃離擴散至其他地方。

圖為2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

寄艙前可用保險紙包裹 高壓蒸汽滅絕床蝨

另外，對於防止床蝨，陳偉強有幾點建議，包括市民外出旅行將行李寄艙前可用保險紙或者薄膜包裹行李箱，到達酒店後不要將行李放置在地上、地毯或木地板，而是在行李架上拆開並謹記關好；利用電筒留意床頭板、床褥，特別是床褥兩角、底部是否有黑點（床蝨排泄物），表示有床蝨，就要要求換房間。

從外地返港並回家後，用大膠布鋪在客廳，將經包裹的行李放在其上拆封，然後檢查衣物尤是衣領、衣袖、折疊位置，可以浸泡60度或以上熱水約10至20分鐘或乾洗，而行李箱可以使用蒸汽機，透過噴出高壓蒸汽，對行李箱的內外部分及滾輪位置進行蒸汽，以滅絕床蝨。

提醒酒店小心處理歐洲客 相信對旅行團影響不大

東瀛遊執行董事禤國全今早在港台節目《千禧年代》表示，已聯絡過當地合作夥伴，獲回覆指，有一群歐洲客人曾經入住釜山的旅館式酒店，再到仁川、首爾等酒店並在那些地方發現床蝨，但他觀察到並非不是所有地區均出現床蝨。

他提醒當地的酒店如有歐洲客人入住要小心處理，並指一般酒店會如發現某一房間或樓層有客人投訴床蝨，會封閉房間及消毒，嚴重的話會整個樓層進行滅蟲。他續指，相信對於旅行團影響不大，因見過去兩、三個月，如巴黎酒店有很多床蝨，但沒有人因此減少到訪旅客。