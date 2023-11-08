韓國床蝨肆虐｜港劏房母子飽受蝨咬3年　兒子抑鬱須長期服安眠藥

床蝨危機近日由法英蔓延至韓國，在市民擔憂床蝨會否傳至香港之際，一群住在劏房的基層早已日夜飽受床蝨侵擾之苦。有居住劏房的母子滅蝨多次無果，兒子甚至因常被咬至出紅疹而有抑鬱問題，須長期服用安眠藥，「滅完又清，清完又滅，滅完又清咁，搞到個人都瘟瘟沌沌。」



社區組織協會副主任施麗珊表示，床蝨問題在籠屋、劏房等尤為普遍，難以防備同屋鄰舍傳播床蝨，曾有租戶為清理床蝨甚至需要丟棄整屋物品，更因懼床蝨而拒絕接受床褥捐贈。她建議政府資助基層市民請專業團隊幫助滅蝨，並限劏房分間數目。



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夏季、雨季牆身發霉易生床蝨

與14歲的兒子同租住九龍城區劏房近三年的馬小姐說，由於所住劏房環境在夏季、雨季出現外牆滲水及發霉，加上空間狹小，如僅能容兩張床位及一個階磚位的寬度，及擺放木質傢私，導致家中床蝨叢生，令母子深受困擾。

她表示，母子先前睡在靠牆的床，並使用木板隔絕牆壁濕氣，但反而滋生床蝨。因床蝨問題，她表示一直乖巧聽話的兒子某天卻出現360度的情緒轉變，會哭、罵人，甚至出現抑鬱。她亦指，因被床蝨咬，兒子經常抓頭皮及至全身而影響睡眠及需要長期服用安眠藥。

佢（兒子）成日咁喺度喊，真係好慘真係好慘，唔係阿仔瞓唔到，我都瞓唔到。 馬小姐

$3000聘滅蟲公司4次滅蝨無效

消滅床蝨並非一時可解決，對於馬小姐更是一種長期抗爭。她表示曾嘗試用不同方式滅蝨，例如從藥房購買殺蟲藥水、將木床更換為鐵架床、申請基金約3,000元請滅蝨公司人員進行過4次滅蝨，但都無法杜絕蝨患。

喺屋企成日係咁滅蝨，滅完又清，清完又滅，滅完又清咁，搞到個人都瘟瘟沌沌。 馬小姐

她希望政府施政報告定義劣質劏房後，能為他們安排安置居所。

床蝨在籠屋劏房尤普遍 難防同屋鄰舍傳播

社區組織協會副主任施麗珊表示，受床蝨侵擾的問題在居住於籠屋、板間房及劏房的基層市民中尤為普遍。她指這些單位的環境狹小、翳焗且衛生差劣，故容易出現床蝨。她指即使租戶居住的環境潔淨，也有可能有床蝨從同屋鄰舍的房間傳入，難以避免。

租戶需丟棄整屋物品 懼蝨而拒絕接受床褥捐贈

如要清理乾淨木蝨，她指租戶會使用木蝨粉，但滅蝨效果有限，甚至需要將單位所有物品丟棄「由頭來過」，例如衣物、床被、二手傢私等，又或搬遷別處。不過他指有些街坊不捨丟棄，無法杜絕床蝨問題，「有啲成日都唔捨得抌，咁咪永遠啲蝨唔知瓹咗去邊個位囉。」所以接受物品捐助時甚至拒絕接受容易藏蝨的床褥，尤其是籠屋住戶，他們往往用床單、床墊或床席。她指曾目睹有人被床蝨咬到全身皮膚起粒及有紅腫，影響睡眠質素，導致情緒低落，在上學時亦會受到同學的嘲笑。

Soco副主任施麗珊建議政府資助劏房租戶聘請專業團隊每月進行最少一次滅蝨。（資料圖片／夏家朗攝）

建議政府資助聘滅蝨團隊 限劏房分間數目

施麗珊建議政府提供資助補償租戶無奈需丟棄物品的損失，及資助他們請專業團隊每月進行最少一次滅蝨，「通常我哋同佢滅完一次，一個月之後又來啦。」另外，她建議限制劏房的分間房間數目不超過五間，及一人居住面積7平方米，二人則不低於11平方米。