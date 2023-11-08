韓國床蝨肆虐｜港劏房母子飽受蝨咬3年 兒子抑鬱須長期服安眠藥
床蝨危機近日由法英蔓延至韓國，在市民擔憂床蝨會否傳至香港之際，一群住在劏房的基層早已日夜飽受床蝨侵擾之苦。有居住劏房的母子滅蝨多次無果，兒子甚至因常被咬至出紅疹而有抑鬱問題，須長期服用安眠藥，「滅完又清，清完又滅，滅完又清咁，搞到個人都瘟瘟沌沌。」
社區組織協會副主任施麗珊表示，床蝨問題在籠屋、劏房等尤為普遍，難以防備同屋鄰舍傳播床蝨，曾有租戶為清理床蝨甚至需要丟棄整屋物品，更因懼床蝨而拒絕接受床褥捐贈。她建議政府資助基層市民請專業團隊幫助滅蝨，並限劏房分間數目。
夏季、雨季牆身發霉易生床蝨
與14歲的兒子同租住九龍城區劏房近三年的馬小姐說，由於所住劏房環境在夏季、雨季出現外牆滲水及發霉，加上空間狹小，如僅能容兩張床位及一個階磚位的寬度，及擺放木質傢私，導致家中床蝨叢生，令母子深受困擾。
她表示，母子先前睡在靠牆的床，並使用木板隔絕牆壁濕氣，但反而滋生床蝨。因床蝨問題，她表示一直乖巧聽話的兒子某天卻出現360度的情緒轉變，會哭、罵人，甚至出現抑鬱。她亦指，因被床蝨咬，兒子經常抓頭皮及至全身而影響睡眠及需要長期服用安眠藥。
佢（兒子）成日咁喺度喊，真係好慘真係好慘，唔係阿仔瞓唔到，我都瞓唔到。
$3000聘滅蟲公司4次滅蝨無效
消滅床蝨並非一時可解決，對於馬小姐更是一種長期抗爭。她表示曾嘗試用不同方式滅蝨，例如從藥房購買殺蟲藥水、將木床更換為鐵架床、申請基金約3,000元請滅蝨公司人員進行過4次滅蝨，但都無法杜絕蝨患。
喺屋企成日係咁滅蝨，滅完又清，清完又滅，滅完又清咁，搞到個人都瘟瘟沌沌。
她希望政府施政報告定義劣質劏房後，能為他們安排安置居所。
床蝨在籠屋劏房尤普遍 難防同屋鄰舍傳播
社區組織協會副主任施麗珊表示，受床蝨侵擾的問題在居住於籠屋、板間房及劏房的基層市民中尤為普遍。她指這些單位的環境狹小、翳焗且衛生差劣，故容易出現床蝨。她指即使租戶居住的環境潔淨，也有可能有床蝨從同屋鄰舍的房間傳入，難以避免。
租戶需丟棄整屋物品 懼蝨而拒絕接受床褥捐贈
如要清理乾淨木蝨，她指租戶會使用木蝨粉，但滅蝨效果有限，甚至需要將單位所有物品丟棄「由頭來過」，例如衣物、床被、二手傢私等，又或搬遷別處。不過他指有些街坊不捨丟棄，無法杜絕床蝨問題，「有啲成日都唔捨得抌，咁咪永遠啲蝨唔知瓹咗去邊個位囉。」所以接受物品捐助時甚至拒絕接受容易藏蝨的床褥，尤其是籠屋住戶，他們往往用床單、床墊或床席。她指曾目睹有人被床蝨咬到全身皮膚起粒及有紅腫，影響睡眠質素，導致情緒低落，在上學時亦會受到同學的嘲笑。
建議政府資助聘滅蝨團隊 限劏房分間數目
施麗珊建議政府提供資助補償租戶無奈需丟棄物品的損失，及資助他們請專業團隊每月進行最少一次滅蝨，「通常我哋同佢滅完一次，一個月之後又來啦。」另外，她建議限制劏房的分間房間數目不超過五間，及一人居住面積7平方米，二人則不低於11平方米。