女悅醫美｜膿腫分枝桿菌感染群組增一宗個案　共涉18名女子

近日多人在女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）及其姊妹公司接受消脂注射後，疑感染膿腫分枝桿菌。衞生署衞生防護中心今日（8日）表示，相關感染群組新增一宗個案，現時共涉及18名女子。



▼「女悅醫美」位於荔枝角的共享辦公室▼



衞生署衞生防護中心表示，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組新增一宗個案，現時共涉及18名女子。中心就相關個案設立查詢熱線，截至今午3時，共接獲18宗查詢，當中六名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現病徵，並已界定為感染群組個案接受跟進。

中心繼續呼籲曾光顧早前公布的三個處所或經四個Instagram帳號安排並接受相關注射後，懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG 帳號：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3:「beauty_hklady」

4:「852beauty_clinic」



▼「女悅醫美」姊妹公司渼生堂位於荔枝角的辦公室▼

