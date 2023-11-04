女悅醫美︱再多一女子疑出現感染膿腫分枝桿菌病徵　累計增至16人

接受消脂注射後疑膿腫分枝桿菌感染個案續擴大，衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組的調查進展，現時懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及16名女子，比昨日（3日）公布再增1人。



除了早前公布12名女子曾到「女悅醫美」／「GALS GLAM BEAUTY 」／「GALS GLAM」兩個處所接受聲稱消脂注射服務後現皮疹、硬塊或膿腫外。衞生防護中心今指，因事件設立的熱線截至今日下午1時，共接獲九宗查詢，4名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。



衞生防護中心指，今日未發現有新的涉事處所，並再次呼籲曾光顧昨日公布的處所並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。



周五籲曾到3處所光顧注射服務者須求醫或聯絡防護中心

衞生防護中心周五曾呼籲曾光顧以下處所或經以下Instagram賬號聯絡並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG account：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3: 「beauty_hklady」



衞生防護中心今晚公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組的調查進展，現時懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及16名女子。

衞生防護中心指已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372），熱線逢星期一至五（公眾假期除外）由上午九時至下午五時三十分運作，並於明日（5日）上午九時至下午一時運作以接聽市民查詢。

該熱線由十一月三日起運作，截至今日（十一月四日）下午一時，中心共接獲九宗查詢，四名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

衞生防護中心指今日未發現有新的涉事處所，並再次呼籲曾光顧昨日公布的處所並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心，而根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。調查仍然繼續進行。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。衞生署亦呼籲市民，進行注射程序前，注意以下健康建議：

注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的擇；

如曾對該注射針過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；

如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷；及

如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。

市民可參閱衞生署區分醫療程序和美容服務網頁以及藥物辦公室的香港註冊藥劑製品搜尋，了解詳情。

衞生署再次提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。衞生署亦呼籲市民，進行注射程序前，注意以下健康建議：

．注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的擇



．如曾對該注射針過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射



．如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷



．如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫



另外，市民可參閱衞生署區分醫療程序和美容服務網頁以及藥物辦公室的香港註冊藥劑製品搜尋，了解詳情。