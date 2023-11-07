女悅醫美︱膿腫分枝桿菌感染群組維持17人　增一個涉事IG帳號

衞生署衞生防護中心公布，就近日有多人接受消脂注射後疑膿腫分枝桿菌感染，今日（7日）沒有接獲新增個案或新增接受注射地點，感染群組人數維持在17名女子。但今日的公布列出三個處所或經以下四個Instagram帳號，其中Instagram帳號「852beauty_clinic」屬新增涉事帳號。衞生防護中心呼籲經這些處所或途經安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。



▼「女悅醫美」位於荔枝角的共享辦公室▼



近日多人在女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）及其姊妹公司接受消脂注射後疑感染膿腫分枝桿菌，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，感染群組涉及17名女子，沒有接獲新增個案或新增接受注射地點。

就相關個案設立的查詢熱線，截至今午3時，共接獲16宗查詢，當中五名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

▼「女悅醫美」姊妹公司渼生堂位於荔枝角的辦公室▼



在今日公布中，衞生防護中心列出三個處所或經以下四個Instagram帳號，其中Instagram帳號「852beauty_clinic」屬新公布的帳號。 衞生防護中心呼籲經這些處所或途經安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

衞生防護中心指，根據初步調查資料，不排除事件涉及無牌行醫。調查仍然繼續進行。

涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG 帳號：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3:「beauty_hklady」

4:「852beauty_clinic」

