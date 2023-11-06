女悅醫美︱何栢良稱注射時需多於一種消毒　細菌具高抗藥性治療難

女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）及其姊妹公司提供消脂注射後，疑感染膿腫分枝桿菌的群組增至17名女子。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（6日）在電台節目表示，由於細菌具有高抗藥性，治療相當困難，並指進行注射時需確保有多於一種消毒劑。如感染時間長至幾個星期甚至逾一個月，或需要進行手術將受感染的頑固組織切除，令注射位置變成「傷痕累累」。



香港美容監察發起人袁海文則指，《私營醫療機構條例》已經在私家醫院及日間醫院生效，對診所仍未生效而感到遺憾。他對於施政報告沒有提及相關問題，反映政府不夠重視問題，「拖咗咁耐，但係都係冇交代，我就覺得係比較大嘅問題。」



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抗藥性高繁殖慢 治療相當困難

港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》解釋，膿腫分枝桿菌的感染途徑包括周圍環境、各種表面、塵埃，故致病性較低，如沒傷口接觸一般不會受感染；但對於消毒劑、抗生素具抗藥性，一旦受到感染，治療相當困難。他亦指，膿腫分枝桿菌的繁殖速度慢，相比常見引致感染的細菌的每20分鐘複製一次，慢10至20倍，即6個小時才複製一次。如有人經注射後感染，可能相隔一至幾個星期才發現有感染位置出現紅粒、疼痛、腫脹等問題。他表示個案數目很多，類似的美容注射在香港很普遍，「今次個群組，就住呢啲美容程序可以話響起一個警號。」

他表示治療比較困難，可殺滅這類細菌藥物選擇不多，如用藥物，針對深層感染一般需用多於一種抗生素，可能需要住院以針劑抗生素結合口服抗生素一起治療；如感染時間長至幾個星期甚至逾一個月，或需要進行手術將受感染的頑固組織切除，令注射位置變成「傷痕累累」。

消毒須做足 兩個風險位：冰敷及藥物瓶

何栢良表示，消毒功夫做足可避免感染發生，根據內地使用碘酒、火酒消毒的標準，其作用時間需要3至5分鐘及使用足夠的消毒劑。他指深層注射有一定風險，故需要選擇合適及多於一種消毒劑，比如氯己定及火酒，「風險位當然係可以喺每個環節都會發生」。他表示，提出兩個有機會受細菌感染的環節環節，包括消毒皮膚之後，為減少注射之後出血或痛楚，利用受到污染的密實袋及水喉水製成的冰進行冰敷，或者多次使用藥物瓶。

注射範圍大或經淋巴擴散 建議找註冊醫生檢查

他表示，是次感染群組主要涉及皮下層或脂肪層的注射，與2012年香港DR美容事件的細菌相同，但污染的藥物經靜脈注射直接進入病人血液，導致死亡或入深切治療部。他指今次事件的感染一般在注射位置如皮層及皮下層發生，很少會進入血液，若注射範圍大，有部分人感染的細菌或會循淋巴擴散到附近淋巴。他提醒，曾接受類似注射治療的市民，如有懷疑找註冊醫生進行檢查自己是否受到感染。

▼「女悅醫美」姊妹公司渼生堂位於荔枝角的辦公室▼



袁海文：沒有醫療條例規管感遺憾

香港美容監察發起人袁海文在節目則指，《私營醫療機構條例》已經在私家醫院及日間醫院生效，但診所仍未生效，感到遺憾。他表示今年施政報告沒有提及相關問題，反映政府不夠重視問題，「拖咗咁耐，但係都係冇交代，我就覺得係比較大嘅問題。」至於《醫療儀器條例》以立法規管美容業界做醫療程序或使用醫療儀器作美容之用，惟相關條例仍未交到立法會審議，他認為醫療儀器例如非藥物的透明質酸、玻尿酸等，如沒有條例規管，會出現很多過期水貨而「冇王管」。