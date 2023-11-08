王詩雅涉虛報行蹤　王稱曾發現口供有錯　但調查人員未作修改

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉虛報行蹤案續審，王今（8日）繼續自辯。王提到補錄口供時曾要求修改錯處，在場調查員卻稱無權這樣做。王指其律師在與別人閒聊，沒有聽到她錄口供，後來律師問她是否準確，她便答：「差不多。」裁判官葉菁菁即追問王當時是否接受了口供紀錄與她所答差不多，王說：「我中文唔太好，我睇落去似係，就係，律師有話OK。」但她庭上稱不同意兩者意思差不多。



被告王詩雅早前入法院時跌傷腳，今天到庭已不用別人攙扶。(凌子淇攝)

指口供有錯但調查人員不肯改

被告王詩雅(38歲)供稱，她於2022年1月中住院期間，曾收過衛生署調查人員張龍昌來電數次，並要求她錄口供，但張一直不肯提供姓名及職員編號，直到她翌月替署方錄口供，才知張的全名。王在律師陪同下替衛生署錄取共5份口供，她指該些紀錄有錯，例如張把「干諾道西155號」寫成「高樂花園」等。她曾要求修改，但張指意思差不多便可，並要她便簽署作實。

來電者未證身份仍提供資料

控方盤問時質疑，王對個人私隱的警覺性很高，收到自稱署方人員來電時會先要求對方表明身但，但來電者拒絕提供，她仍按指示上載安心出行資料及回答問題。王稱只是「暫時相信」，又稱當日同一時間收到大量來電，她語氣略帶激動說：「我只可以話，我選擇去聽電話，我已經盡咗最大努力。」

提供資料望防止疫情擴散

王又稱，她於1月6日收到自稱張竹君來電時，無法認出對方聲音，但對方只是：「一味顧住叫我答曬啲問題先。」王稱她希望能提供資料防止疫情擴散，自覺有基本責任回答問題。控方質疑，王聲稱擔心資料會被外洩，卻在該通電話提供了更多資料，包括派對主人家的聯絡方式。王稱她是在與張通話後，獲傳媒告知其確診編號，才會擔心資料外洩。

控方證人供稱被告王詩雅講述其行程的情況。(詳看下圖)

盡公民責任提供資料

王亦曾於1月7日，向另一名自稱署方人員提供購物紀錄，當時來電者著她透過Whatsapp發送資料，她見Whatsapp頭像是衛生署標記，便相信是署方人員來電。王稱雖然當刻仍憂慮資料外洩，但對方同樣稱要她協助阻止疫情擴散，她認為要盡「公民責任」回答問題。

調查員態度好惡被逼掛線

此外，王稱多次收到張龍昌來電詢問她身處何地，但她無法核實張的身份，因此拒絕回答，並反問張若是署方職員理應知道她的位置。控方質疑，王如果不知對方身份便會拒絕回答，王反指當時張的態度「好惡」，令她被逼掛線。

控方質疑不同意口供可拒簽

有關錄口供方面，控方問王其同行大律師及律師沒有提醒她若不同意口供紀錄，可以拒絕簽署，王說：「我唔係讀法律，我真係唔知道⋯我只可以相信佢哋（律師）係專業。」她又指，調查組人員原稱可以一天內完成5份口供，但因張龍昌「本身中、英文書寫都有問題」，未能如期完成口供，最終需要擇日補錄。

稱中文欠佳覺口供看似可以

王稱補錄口供當日時，亦曾提出要修改錯處，但另一位調查員葉玉才稱無權這樣做，加上她的律師當時不斷與葉的上司鄭國堅閒聊，根本沒有聽到她錄口供的內容。律師曾在錄口供尾聲時向她確認紀錄是否準確，她便說：「差唔多咁嘅意思啩。」裁判官葉菁青追問，當時王是否接納調查組的口供紀錄與她的回答意思差不多。王回答指：「我中文唔太好，我睇落去似係，就係，律師有話OK。」但她不同意兩者意思差不多。

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

案件下周三（15日），料將傳召辯方專家中大醫學院榮休教授黃家星作供。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022