床蝨肆虐｜學者指劏房蝨患難根治　港鐵座位非絨面難匿藏減傳播

韓國床蝨為患，在社區爆發。其實本港基層居住的劏房、籠屋都一直有蝨患問題，也有曾到過韓國的旅客和市民入境，為何未有在社區發爆？



香港中文大學公共衞生及基層醫療學院副教授鍾一諾認為，床蝨亦有傳入本港社區，可能由於本港鐵路座位為金屬面，而非絨布面，易於清潔，變相令蝨難以匿藏繁殖。他續指，難以證實床蝨的傳播途徑，政府亦一直未視床蝨為公共衞生問題，但由於本港居住環境密集，儘管個別住戶自行解決滅蝨問題，蝨的存在仍未能根治，其中以劏房戶最為受之困擾，目前滅蝨的方法亦只是「治標不治本」。他與一眾中大教授正研究以真菌方式滅蝨，最快今年底試行。



二手傢俬為床蝨溫床 基層取而用之引「蝨」入室

鍾一諾表示，床蝨問題在港並非不普遍，惟目前仍沒有全港性數據證實。他認為，本港社區亦有床蝨問題，但未如法國一般於地鐵出現，原因之一可能是本港座位並不是織品，容易清潔。他說，本港最常出現床蝨的地方是劏房，被棄置的二手傢俬可能本身已藏床蝨，當基層取而用之，則有機會將床蝨帶入家中。

鍾一諾說，通常床蝨入夜之後才出來覓食，但亦有可能會藏匿於衣物之中，並隨着穿衣令床蝨依附在身上。如果恰巧此人乘搭巴士，座位亦是織品，床蝨則有機會透過巴士傳染給其他人。他坦言，難以確實床蝨的傳播途徑，收集樣本亦極為困難，本港亦甚少報告顯示巴士有床蝨問題。

港鐵資料顯示，本港鐵路的座位為金屬面，沒有凹面，令蝨難以匿藏繁殖，不過機場快線列車座位為絨面。

學者指政府未將蝨患視為公共衞生問題

鍾一諾指政府一直未有視床蝨為公共衞生問題，而視為個人衞生問題；但儘管個人已處理，但亦有可能由於所住樓宇未有適當清潔，所以未能解決，「當你真係俾佢搞掂咗（滅蝨），但因為佢住喺個大廈嗰度，本身已經滋生咗啲床蝨，可能喺隔離屋、可能係隔離單位，可能喺大堂唔知邊一個角落，佢哋其實係聚居咗係嗰啲地方、黑鼆鼆你睇唔到嘅位，佢可以行過嚟。」

咁樣做係未必幫到呢啲人，係因為佢哋住嘅屋企，通常係一啲單幢樓，就唔係好似外國嘅地方，佢住屋、或者佢住排屋，佢隔離個單位你係隔好遠嘅，咁你真係處理咗自己床蝨嘅問題之後，真係唔會惹去隔離。香港唔係，香港（住屋）比較逼硤。 中文大學公共衞生及基層醫療學院副教授鍾一諾

劏房戶受床蝨困擾嚴重 部份人離家變「麥難民」

中文大學社會工作學系副教授黃洪說，本港劏房戶、公屋住戶受床蝨困擾的問題較為嚴重，過去亦有「麥難民」居於劏房，但由於床蝨為患，需要去快餐店過夜，「呢個現象差唔多成10年都存在。」過去亦曾於公眾地方如圖書館、升降機、走廊發現床蝨，甚至有整幢樓爆發的情況。

中大學者研究真菌滅蝨 實驗室實驗已經成功

鍾一諾與黃洪，早前與中大不同學系教授成立「消除香港牀蝨科學及行動研究」小組，2019年收集600份的網上問卷調查顯示，36%受訪者過去一年曾於居所發現床蝨。鍾一諾指，目前以殺蟲水滅蝨的方法未能「治本」，研究小組嘗試以真菌方式滅蝨，即透過真菌絲將床蝨帶返蝨巢，蠶食其餘蝨蟲，徹底根治床蝨。研究小組於實驗室進行的實驗已經成功，今年底或明年初會於劏房戶實地試驗。