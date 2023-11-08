床蝨 ｜酒店職員教9大步驟 檢查酒店房有無床蝨：最緊要用這工具
撰文：爆檸哥
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床蝨危機近日由英法蔓延至韓國，首爾、仁川及大邱等多個城市，由於床蝨有可能隨著行李四圍走，大家也擔心去旅行，尤其入住酒店房時會否也沾上床蝨蛋也不自知。早前有從事酒店房間清潔20多年的清潔女工就在社交平台分享，如何大家在入住酒店房間時檢查房間是否有床蝨出沒。
床蝨危機近日由英法蔓延至韓國，韓國有關部門近日都收到在公共場所，包括酒店、考試院、戲院等，發現床蝨的報告，單在首爾市的25個轄區，有7區報告出現床蝨，報告至少17宗。首爾市政府計劃緊急撥款5億韓圜（約298萬港元）應對，以預防床蝨擴散。
有在酒店做房間清潔的職員也在社交平台上分享，若入住酒店時候，應該如何檢查房間是否有床蝨出沒。
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1）大家入房時不要碰任何東西，也切勿打開行李箱
2）將所有的窗簾和所有的燈關掉
3）然後開啓手提電話上的照明燈（flashlight）
4) 然後走到床邊，將整塊床單揭開
5）酒店床一般都會有床墊，所以應揭開床墊，留意床邊位有沒有污漬或蝨蛋之類的東西，因為床蝨會脫殼，就如蘋果種子般大小
6）再將床褥拎起，留意在床架四周有沒有蝨蛋，因為一般酒店職員只會換床單，而不會刻意清潔床架
7）而床褥邊的駁口位也是床蝨的棲息地，建議反開駁口位並檢查有沒有床蝨或床蝨蛋
8）若房間的床蝨問題嚴重，基本上一走入房內已經聞到，只要大家走近床邊深呼吸，看看是否聞到在空氣中有點甜＋霉的味道，若聞到的話就好有可能是床蝨發出來的氣味。
9）若發現床單、枕頭袋或被袋有血漬，有床蝨的機會也很高。
該酒店職員表示，若在酒店房內發現這些疑似床蝨的痕跡，應立即要求換房，而且要求不要換隔離或鄰近房間，以防床蝨也有機會跳到附近房間內。