床蝨 ｜酒店職員教9大步驟　檢查酒店房有無床蝨：最緊要用這工具

床蝨危機近日由英法蔓延至韓國，首爾、仁川及大邱等多個城市，由於床蝨有可能隨著行李四圍走，大家也擔心去旅行，尤其入住酒店房時會否也沾上床蝨蛋也不自知。早前有從事酒店房間清潔20多年的清潔女工就在社交平台分享，如何大家在入住酒店房間時檢查房間是否有床蝨出沒。



床蝨危機近日由英法蔓延至韓國 （getty)

床蝨危機近日由英法蔓延至韓國，韓國有關部門近日都收到在公共場所，包括酒店、考試院、戲院等，發現床蝨的報告，單在首爾市的25個轄區，有7區報告出現床蝨，報告至少17宗。首爾市政府計劃緊急撥款5億韓圜（約298萬港元）應對，以預防床蝨擴散。

有在酒店做房間清潔的職員也在社交平台上分享，若入住酒店時候，應該如何檢查房間是否有床蝨出沒。

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1）大家入房時不要碰任何東西，也切勿打開行李箱

2）將所有的窗簾和所有的燈關掉

3）然後開啓手提電話上的照明燈（flashlight）

4) 然後走到床邊，將整塊床單揭開

5）酒店床一般都會有床墊，所以應揭開床墊，留意床邊位有沒有污漬或蝨蛋之類的東西，因為床蝨會脫殼，就如蘋果種子般大小

韓國有人在 2023年11月6日晚在社交媒體上載這張照片顯示了一隻被認為是床蝨的蟲以及似乎是床蝨死後留下的血漬。發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」（韓國MBC網站截圖）

6）再將床褥拎起，留意在床架四周有沒有蝨蛋，因為一般酒店職員只會換床單，而不會刻意清潔床架

7）而床褥邊的駁口位也是床蝨的棲息地，建議反開駁口位並檢查有沒有床蝨或床蝨蛋

8）若房間的床蝨問題嚴重，基本上一走入房內已經聞到，只要大家走近床邊深呼吸，看看是否聞到在空氣中有點甜＋霉的味道，若聞到的話就好有可能是床蝨發出來的氣味。

9）若發現床單、枕頭袋或被袋有血漬，有床蝨的機會也很高。

該酒店職員表示，若在酒店房內發現這些疑似床蝨的痕跡，應立即要求換房，而且要求不要換隔離或鄰近房間，以防床蝨也有機會跳到附近房間內。