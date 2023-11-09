紅隧易通行｜3天7000架次車輛未能繳費　運輸署：涉人手操作問題

不停車繳費服務「易通行」推出約半年，不時有駕駛者，尤其的士業界投訴未能如常自動繳費。「易通行」服務商快易通近日於網上公布，在10月17至19日期間，紅隧出現數據滯後問題，未有即時將數據上傳至後台，經覆檢後發現約7,000架次車輛在駛經隧道後，未即時繳付隧道費。快易通指，已向涉事車主發繳費通知，車主需於14個工作天內繳交費用。事件發生於後10月中，但快易通於11月初才公布事件，未知何時發現上述情況，



運輸署回覆表示，經調查後發現，上述情況涉及前線人員人操作出現問題，「易通行」系統運作正常。



+ 7

「易通行」網站事隔半個月始公布事件

「易通行」網站於11月3日公布，在工作覆檢中發現，在10月17至19日期間，紅隧有數據滯後的情況，未有及時將數據上傳後台作交易處理。內文續提到，經覆檢後，發現7,000多項交易未即時處理，即逾7,000架次駛經紅隧後，未能如常即時繳費。

車主收到通知14個工作天內須補交 未提逾期會否徵附加費

「易通行」的通告指，因應事件已通知受影響車主繳交隧道費，車主在收到繳費通知的14個工作天內繳交費用便可，但未提及如逾期繳費會否被徵收附加費。按照平時安排，如車主在駛過隧道後，14個工作天內未補交隧道費會被徵收175元附加費。

運輸署：人手處理數據出問題致數據滯後

運輸署回覆表示，快易通於10月31日通知署方上述事件，並於11月3日發出短訊或電郵通知受影響用戶。經快易通調查後，運輸署指，事件涉及前線人員人手處理數據時，操作出現問題，以致數據出現滯後，但強調「易通行」系統運作正常，快易通亦已訓示相關員工。

運輸署指，已要求隧道費服務商提交報告和建議改善措施，並敦促加強對前線工作人員的管理和培訓。