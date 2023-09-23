易通行｜運輸署：系統一直正常運作　的士應用程式擬加新功能

易通行現時已在多條政府隧道推行，的士司機不時反映有扣帳失敗或錯誤情況。運輸署澄清，就近日報道有一宗懷疑未能成功讀取的士「司機卡」的個案，翻查紀錄後發現其儲值餘額不足以支付隧道費，且未有設自動付款，與系統讀取司機卡無關，系統一直正常運作。



該署又說，正計劃在「易通行商用車司機」流動應用程式加入新功能，透過掃瞄二維碼代替輸入車牌號碼及工作時間。



未能讀卡個案因儲值餘額不足支付隧道費

運輸署表示，一直密切監察易通行系統的運作，系統一直正常運作，能成功讀取車輛貼和司機卡。該署亦一直與的士業界保持良好溝通，聽取業界對易通行的意見，持續優化有關功能的設計。

該署提到近日有報道指易通行系統懷疑未能成功讀取司機卡的個案，署方翻查系統紀錄後發現，該的士在實測當日曾使用紅隧、東隧及西隧共6次，系統已成功讀取司機卡及嘗試於司機戶口中扣除隧道費，惟當時該司機戶口的儲值餘額只有15元，並不足以繳付上述過海隧道的25元隧道費，該司機戶口亦沒有登記其他自動付款方式。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



+ 8

應用程式擬加掃二維碼功能 自動輸入車牌號碼及工作時間

該署稱系統將相關隧道費記錄在司機戶口內，以供司機事後補交隧道費，有關個案未有即時扣除隧道費的原因是由於司機戶口儲值餘額不足所致，與系統讀取司機卡無關。

運輸署今年7月開發全新的「易通行商用車司機」流動應用程式，讓的士司機可透過程式輸入車牌號碼及工作時間自行補交隧道費。該署稱業界反應正面，署方正計劃在流動應用程式加入新功能，透過掃瞄二維碼代替輸入車牌號碼及工作時間，計劃旨在為的士司機提供多一個繳費渠道的選擇。

對於有報道指運輸署擬用二維碼取代司機卡，運輸署澄清無計劃取代司機卡，現時已採用司機卡的司機可因應其需要，選擇繼續使用司機卡或採用將來新增的掃瞄二維碼繳交隧道費。

▼8月27日 東區海底隧道實施「易通行」▼

