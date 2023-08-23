易通行｜運輸署籲警惕偽冒欺詐短訊　已轉交署方跟進

運輸署「易通行」不停車繳費安排實施至今，不時有駕駛者反映未能「過數」或收錯隧道費等。駕駛者除了時刻注意「易通行」狀況外，更要警惕有「易通行」相關的欺詐短訊。



運輸署今（23日）呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，相關短訊附有超連結到偽冒網站，企圖欺騙用戶付款或騙取用戶的個人資料，署方澄清試些短訊非「易通行」發出，已將事件交由警方跟進。



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運輸署表示，留意到聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，相關短訊附有超連結（https://u6v.cn/6nZg1T/ 或https://goo.by/absG9）到偽冒網站，企圖欺騙用戶付款或騙取用戶的個人資料。

運輸署澄清，該短訊並非由「易通行」發出，已把事件交警方跟進。署方提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，以及要求他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

署方續稱，市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。

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