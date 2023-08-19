易通行｜客服中心員工宣傳代繳隧道費收20%手續費　遭服務商停職

過隧道免停車繳費的易通行至今推行已逾三個月，惟不時有司機指讀卡失敗，需要在限期內邀交隧道費，帶來不少的麻煩。不過，相關的麻煩卻成為了一些人的商機。《香港01》早前接獲有讀者投訴指，有易通行的員工在旋轉拍賣平台Carousell上發表帖文，稱可提供代繳隧道費服務，而每條隧道會收取20%隧道費或2元手續費。



易通行隧道費服務商回覆查詢時指，於上周得悉事件，並確認有關帖文由一名客戶服務中心臨時員工的個人帳戶發出。服務商十分關注事件，澄清沒有提供此項服務，並向警方備案，而該臨時員工現已停職。



▼8月6日 西隧首日實施易通行▼



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如因讀卡失敗無法收費 車主需另外繳費

易通行至今推行已逾三個月，現時如因過隧道時讀卡失敗等因素而未能即時邀付隧道費，需按服務商的短訊所列的指定時間內交回費用。市民可以選擇通過不同途徑遙距繳交隧道費，如綁定信用卡或銀行戶口自動轉帳、電子支付工具，亦可選擇到便利店或客戶服務中心以現金支付。

不過此卻成為了一些人的商機。《香港01》早前接獲有讀者投訴指，有易通行的員工在Carousell平台上發表帖文，稱可以提供代繳隧道費服務，而每條隧道會收取20%手續費。讀者批評，易通行已經常因讀卡失敗等因素而需要司機再交回費用，「估唔到易通行啲同事可以利用呢樣嘢嚟cap水。」

易通行服務商：無提供代繳服務 已向警方備案

記者今（19日）再到相關拍賣平台瀏覽時發現相關帖文經已刪除。易通行隧道費服務商回覆查詢承認事件，指於上周得悉事件，並確認有關帖文由一名客戶服務中心臨時員工的個人帳戶發出。服務商十分關注事件，澄清無提供代繳隧道費服務，並向警方備案，而該臨時員工現已停職。

服務商又補充，市民如對繳款方式有疑問，可到指定的地鐵站和民政事務處的易通行服務諮詢站查詢，也可到易通行的客戶服務中心及服務站或致電易通行熱線查詢。