易通行｜「車種貼」位置貼不對、餘額不足　車主大懵被罰7千元

易通行推出近三個月，惟多月來一直有不少甩漏。近日有「車種貼」的苦主在社交平台指，初時仍可以成功繳費，惟本月初外遊回港後突然收到約20封追數信，指其漏交約百元隧道費，最終被罰款7,000元。



苦主呀鎽表示，透過傳媒追問才得知其罰款的一部分是感應不到、另一部分是因為車種貼餘額不足，惟其易通行寄出的通知信並沒有說明是什麼原因，而交罰款又要自己親身到門市交錢，「好荒謬，我就係為咗方便先用。」他又指，當初買「車種貼」時未有留意其安裝方法，以為情況與「自動繳費」的情況一樣。



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苦主呀鎽在商台節目中表示，自己一開始因未能申請到「車輛貼」便購買「車種貼」作替代，而首次駛經多條隧道亦可以成功扣錢，他其後為「車種貼」增值2,000元。

不過，他在本月初收到約20封由易通行寄出的通知信，指他在6至7月期間駛經不同隧道時，多次無繳費，累計被罰款7,000元。他其後再嘗試過隧道，發現易通行系統「時靈時不靈」，至運輸署回覆傳媒時指是他的「車輛貼」所貼的位置不太準確，才知道被罰的原因。

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由於他7月去了旅行，當時即使收到信件亦未能親身交錢，故相關罰款被拖欠近30日，最終被追交7,000多元。他續指，透過傳媒追問才得知這筆罰款的一部分是來自感應不到、一部分是因為車種貼餘額不足，惟其易通行寄出的通知信並沒有說明是什麼原因，而交罰款又要自己親身到門市交錢，「好荒謬，我就係為咗方便先用。」他又指，買車種貼時未有留意「車種貼」安裝的方法，以為情況與自動繳費的情況一樣。

車種貼安裝法：



選擇用「車種貼」的車主就只得一個安裝位置，就是貼在車內擋風玻璃近倒後鏡的位置，亦即是車輛貼（內置）的安裝方法，如上所述。