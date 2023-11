馬友友訪中大全場爆滿　稱AI創作音樂欠人類感官　作品意義性下降

享譽國際的大提琴家馬友友,闊別7年再度來港演出,明日(8日)於尖沙咀文化中心音樂廳演出。馬友友今日(7日)到中文大學與學生交流分享人生觀以及對音樂的看法。被問到人工智能如何影響音樂世界時,馬指,人工智能的確可創造出音樂,但缺乏人類的感官,令作品的意義性以及歷史性下降。



馬友友:左圖為2021年1月20日,美籍華裔大提琴家馬友友在一個活動上發言。(Getty)右圖為2022年3月7日,美籍華裔大提琴家馬友友在俄羅斯駐美國大使館門外的行人路上演奏。(Twitter@mUQjm0T7kWtmlMg)

馬友友今日到中文大學與學生直接交流,音樂廳內全兩層的座位接近全滿,台上除了馬友友外,亦有三位音樂系學生、一位醫科學生以及中大校長段崇智直接與他交流,台下學生亦有機會提問。

馬友友十分親民,除了解答學生的問題外,亦會主動問學生主修甚麼、未來目標等。當有學生問到他人生下一個目標是甚麼時,他回應指,在人生不同階段會有不同目標,20多歲時會更願意冒險、爭取不同成就,但現時會想花更多時間陪伴家人,他更笑言,「當你超過60歲,起床時感受不到任何痛苦,那你一定是死了。(When your are over 60 when u wake up, nothing feel hurt to you, you must be death.) 」

11月7日,馬友友到香港中文大學與學生直接交流,音樂廳內全兩層的座位接近全滿。(資料圖片)

勉勵學生不要放棄質問自己

有學生問馬友友何時發現音樂是自己的未來,他回應指,自己49歲時發現自己對人的行為、思考方式感興趣,從而了解到音樂可以用來研究人們行為背後的原因。他勉勵學生,20多歲時一定會不停質疑人生是甚麼,不要放棄質問自己,因為最終一定有所得益。

被問到虛擬世界與人工智能對音樂的影響時,馬友友指,人工智能是人類創造出來的科技,的確可創造出音樂,但缺乏人類的感官,令作品的意義性以及歷史性下降,令欣賞度下降。

交流會最後馬友友演奏了一小段曲目,他先解釋樂曲中不同部分的意義,演奏最後部分又邀請學生一起唱和音。