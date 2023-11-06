中大兩舊生被拒參選校友評議會　指常委未給予機會解釋　求覆核

撰文：朱棨新
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前中大逸夫書院學生會會長謝煒洛，和前中大學生會代表會主席孫昊賢，均有報名參選中大校友評議會的選任常委。惟評議會常委會經投票後，決定不通過兩人的參選資格。兩人向高等法院申請司法覆核，指常委會開會時參閱謝被定罪，和孫涉提倡分裂的言論的報道，但未給機會予兩人解釋，質疑程序不當，要求推翻決定。

申請人為謝煒洛和孫昊賢，答辯人為香港中文大學校友評議會。

謝曾因非法集結及襲警罪囚8個月

兩名申請人在申請書透露，他們於本年1月28日，報名參加中大校友評議會的選任常委。常務委員會於同月30日會開會，期間參閱多段新聞報道，包括謝於2021年被裁定非法集結和襲警等罪成，被判囚8個月；孫則於2018年在開學禮涉提倡香港從中國分開。常務委員會經投票後決定，否決給予兩人參選資格。常務委員會於2月3日把決定告知二人。

未有給兩人解釋機會

申請書指，評議會不通過兩名申請人的參選資格前，沒有給予機會讓他們作回應。若謝有機會就定罪作出回應，會表明他已感到後悔，重犯機會低。他將會守法，追求理想時不會使用暴力。謝亦會解釋他有多愛香港，並致力收窄本港的貧富懸殊。他指，即使常務委員會成員被定罪，也不一定被褫奪其資格。只有若定罪涉及不道德和令人反感等，才會褫奪其資格。此外，若孫昊賢有機會就作出回應，將會表明他並不提倡分裂國家。

評議會以保密為由拒提供理據

他們又指評議會以保密為由，拒提供理據，兩名申請人均認為屬程予不當。惟申請人指，需在保密和公眾知情權之間取得平衡，又指評議會未有提供解釋，或考慮沒有證據支持的指控。

案件編號：HCAL1971/2023

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