披露警司游乃強受查罪成　林卓廷上訴指涉公眾利益　屬合理辯解

前立法會議員林卓廷涉在3個記者會上，披露721當晚帶隊進入南邊圍村調查的警司游乃強被廉署調查，被裁定3項披露受查人身份罪成遭判囚。林不服提上訴，高等法院今（10日）開庭處理。林的代表大律師指，游當時因721事件被廉署調查，事後又獲警方委派調查721事件，林認為當中涉及「自己人查自己人」之嫌，此事關乎到公眾利益，若當局不正視問題「係咪會出現821、921？」故林當時披露游被查一事，符合條例下的合理辯解，應予脫罪。暫委法官游德康聽取陳詞後，將在3個月內宣判。



林卓廷被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人游乃強之身份。他被裁定罪成，遭判囚4個月。

林一方指 游乃強被質疑「自己人查自己人」 關乎公眾利益 構成合理辯解

林的代表大律師沈士文今指，根據案件控罪，若披露的消息關乎「公共秩序或安全的嚴重威脅」，則可構成合理辯解。而在本案中，游在721當晚曾帶隊入南邊圍村調查，並稱無人持械，及後他因在721事件中涉公職人員行為失當而被廉署調查，但警方又委派他統籌721調查，變相「自己人查自己人」。

沈解釋，林認為這關乎公眾利益，故向公眾披露游被查一事，因721事件本已是「公眾好大焦點」，而游受查後仍被指派去「查自己人」，若當局不正視問題，「係咪會出現821、921，警察係咪會再做呢啲嘢呢？」即使該披露可能會導致重要證據流失或涉案人士潛逃，公眾利益仍然大於這些疑慮。

沈又指，涉案罪行要旨是明知而披露受查人正就賄賂罪受查屬違法，重點在於該披露必須與賄絡罪有關，但林當時披露游因公職人員行為失當罪受查。倘若律政司主張被告知悉受查人因涉賄絡罪受查，而他沒有披露受查人涉賄絡罪，同時也不能對外披露受查人身分，變相「無限擴大」控罪，不可能因知悉游正在受查便「唔可以再提呢個名」。

律政司一方指 林當時披露游受調屬不必要 與公眾利益無關

沈認為，原審錯誤裁定林披露游因公職人員行為失當罪受查，會令人推敲到游亦涉貪污，並舉例指廉署調查一宗貪污案時，可能揭發其他罪行，例如偽造文書、偷竊等。

律政司高級助理刑事檢控專員陳淑文則指，若果有人心智肚明另一人正被廉署調查，而刻意披露受查人身分及受查一事，即使他沒有提及所涉罪行，仍足以入罪。但林一方主張只要沒有披露受查人涉及什麼罪行，便不會入罪，這與立法目的背道而馳，無法保障廉署調查隱密性，亦令法例效力蕩然無存。

針對林就合理辯解的說法，陳指林在記者會上已明確表達警方「自己人查自己人」，已能達到他希望警方收回成命的目的，而且林亦同時作出一連串行動，包括去信警方、入稟法院等，他進一步披露游正受廉署調查根本不必要，亦與公眾利益無關。

案件編號：HCMA34/2023