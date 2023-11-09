醫療券獎賞計劃下周一展開　指定服務用滿1000元獎500元

衞生署今日（9日）公布，政府下周一（13日）將推出為期三年的「長者醫療券獎賞先導計劃」（「獎賞先導計劃」）。政府會透過發放獎賞，鼓勵65歲或以上合資格長者，使用醫療券接受私營醫療界別提供的特定基層醫療服務，預計可惠及接近170萬名合資格長者。



先導計劃將由下周一起推行至2026年12月31日。長者在同一年度內（1月至12月）累計使用1,000元或以上的醫療券，作為預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途，便可透過醫健通（資助）系統自動獲發500元獎賞至其醫療券戶口，同樣作特定基層醫療用途，無須另行登記。換言之，獲發獎賞的長者於該年度醫療券的總額，會由2,000元增至2,500元，無須另行登記。

獎賞「翌年清」及不可與配偶共用

先導計劃首年度獎賞的醫療券金額累積時段，設有特別安排，累積時段會由今年11月13日至明年12月31日為止。2025年和2026年則由1月1日起至同年12月31日為止。每位長者每年度最多可獲取一次獎賞，而每年度所得獎賞的使用期限，為翌年12月31日。未及使用的獎賞不能累積，逾期失效。

署方亦表示，長者每年獲發的醫療券金額與獎賞金額會分開處理，故長者醫療券戶口內的累積金額上限（現時為8,000元）不會受影響。長者使用醫療券支付特定基層醫療服務費用時，系統會先自動扣除獎賞金額。以獎賞支付的特定基層醫療服務費用，不會計算在該年度累積使用的醫療券金額內，即不可「以獎賞換獎賞」，長者所獲得的獎賞亦不可與配偶共用。

涵蓋驗身補牙及慢性病管理等服務

「獎賞先導計劃」下的特定基層醫療服務包括：

（一）由已登記參與長者醫療券計劃的西醫、中醫和牙醫提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病服務，例如：健康評估、驗身、篩檢、疫苗注射、慢性疾病管理、牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等；

（二）「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，以及治療階段服務；

（三）地區康健中心／地區康健站提供的個人化服務和社區復康計劃；和

（四）香港大學深圳醫院11個指定診療中心和該醫院屬下的健康服務中心所提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務。

衞生署發言人亦提醒，該署和醫療服務提供者絕對不會在長者使用醫療券或獎賞的過程中，透過電話對話或手機短信要求長者提供密碼等銀行帳戶資料，也不會要求他們點擊任何網絡連結。長者必須提高警惕，慎防受騙。