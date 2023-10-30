調查揭逾九成受訪SEN照顧者有情緒症狀　組織倡增設照顧者醫療券

多個關注特殊學習需要（SEN）兒童及其照顧者的組織，上月就照顧者精神壓力進行問卷調查，結果發現受訪者精神壓力指數平均達4.2分，有近五成更已達5分、即最高壓力水平。逾九成受訪者出現不同的情緒症狀，當中逾五成半人表示曾「胡思亂想」，有近一成半人曾經傷害小朋友。



組織建議，增設SEN照顧者醫療券，讓照顧者能及早接受合適醫療，以減輕其經濟、心理及精神壓力；並建議政府擴展照顧者津貼門檻至所有SEN兒童照顧者。



多個關注特殊學習需要（SEN）兒童及其照顧者的組織，上月就照顧者精神壓力進行問卷調查，結果發現近五成受訪者精神壓力指數已達5分、即最高壓力水平。（受訪者提供）

照顧照顧者平台 — 關注SEN兒童照顧者工作小組、香港讀寫障礙連網、及專注不足/過度活躍症(香港)協會，早前就特殊學習需要兒童照顧者精神壓力問卷調查結果，收回有效問卷398份，當中94%受訪者為有特殊教育需要兒童的母親。

結果顯示，在5分為精神壓力指數最高的評估中，受訪者的精神壓力指數平均達4.2分。當中有近五成人表示其精神壓力已達到5分的最高水平。近七成半受訪者稱因家裡無人分擔照顧工作感壓力、另有逾七成指因政府對SEN兒童照顧者的支援不足，亦有近七成指壓力緣於因照顧而引致的額外開支。

結果也顯示，逾九成訪者出現不同的情緒症狀，包括易怒、易疲倦、情緒低落等。出現這些情緒症狀的受訪者，有逾五成半人表示曾「胡思亂想」，有近一成半人曾經傷害小朋友。受訪者中，也分別有27.1%、及22.9%人稱已評估患有抑鬱症、或焦慮症。

照顧照顧者平台建議，增設SEN照顧者醫療券，讓照顧者能夠及早接受合適的醫療服務，以減輕其經濟、心理及精神壓力；並建議政府為SEN兒童提供學習券，讓SEN照顧者有更多選擇，可在私人市場為兒童尋找合適的訓練等。

平台亦建議，政府擴展照顧者津貼門檻至所有SEN兒童照顧者，不再限於只包括現正輪候社署指定康復服務、教育局特殊學校寄宿服務、或醫院管理局療養服務的人士，並考慮為SEN兒童照顧者提供無入息審查且較高額的照顧者津貼，以減輕他們在生活上的經濟負擔。