今日必看8分鐘｜大劉突發記者會 金句連連｜床蝨殺入香港？

大劉劉鑾雄稱樓市冧後難救 不懂評論夜繽紛：官字有幾多把口？

人稱「大劉」的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，今日（10日）下午突然舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。記者會上，劉鑾雄被問到如何評價近日港府推動「香港夜繽紛」等經濟措施時稱「唔敢答唔識答」，更指：「做官梗係叻過我啦，做官點解呀？個官字點寫呀？有幾多把口？」他表示，明白政府在撤辣方面有難處，因樓價低時，劏房居民可住得更好，但指政府若不積極做事，樓價或會續跌：「冧咗都唔易救得起。」

床蝨｜網傳機鐵現床蝨 乘客稱下車後會檢查衣物 確保沒藏蝨

近日網傳一張照片，懷疑機場快綫車廂座位上出現床蝨。港鐵今日（10日）回應指，已即時上車檢查，未有發現相關昆蟲，不過已進行高溫深層清潔。有機場快綫乘客直言，乘搭交通工具「唔擔心得咁多」，但旅行後仍會徹底消毒衣物。

私家車突切線 波子遭迎頭撞無損 網民﹕自損800傷敵100

網上流傳一段發生於本周一（6日）在清水灣碧翠路的交通意外，一名女司機駕駛一輛自訂車牌私家車沿路上斜時，突然切線並失控前衝，一輛白色保時捷當時停泊在鄰線，遭私家車迎頭猛撞，兩車車身猛烈搖晃，私家車的安全氣袋隨即彈出，冒出小量白煙，女司機則一臉驚魂未定，拉上手掣後離開車廂。警方表示，當日上午10時許，接獲一名姓霍52歲女子報案，指駕駛一輛私家車時切線，撞向另一輛車，事件中幸無人受傷。

旺角男途人遭的士撞飛十米墮地 手指甩脫昏迷 司機涉危駕被捕

凌晨4時許，一輛的士沿旺角亞皆老街右線往大角咀方向行駛，至亞皆老街及新填地街交界時撞到一名男途人。傷者被撞飛約10米墮地重傷，大量流血。救護員接報趕至現場時傷者昏迷不醒，其中一隻手指的指頭甩脫。救護員施以急救及將他送院，交通警在現場仔細搜索，約15分鐘後尋獲斷指，立即檢起送往醫院。

沙田Tesla連撼三車儼如廢鐵 司機面傷安全氣袋沾血 涉醉駕被捕

沙田發生涉及醉駕車禍。凌晨4時44分，一輛TESLA MODEL Y電動車沿崗背街往交通安全城方向行駛，至崗背街花園對開時，先撞停泊路邊的平治房車和的士，再溜前撞貨車車尾始停下。Tesla車頭嚴重損毀，儼如廢鐵，其他人士目擊恐司機被困代為報案。救援人員到場時，發現司機已經離開車廂，面部受傷，同時有人滿身酒氣。據悉，有人酒精呼氣測試錄得達70度，超標數倍。

白沙村縱火｜拒賣兩退役九巴 車主懷疑遭報復：一把火燒咗佢

元朗僑興路白沙村露天停車場發生縱火案，4部車嚴重焚毀，當中兩部是退役九巴。該兩部巴士的車主譚先生事後趕到現場，他指有人曾向他出價購買2部巴士，惟對方出價太低而予以拒絕，他懷疑有人一氣之下燒毀巴士洩忿。

學校旅行日 校巴筲箕灣收掣不及撞重型貨車 12名小學生不適送院

今日（10日）上午8時40分，筲箕灣南安里近東喜道發生交通意外。一輛重型貨車因交通燈號停下，惟尾隨校巴疑收掣不及撞上。警方接報到場調查，校巴司機面部受傷，但拒絕送院。其後學生被送回附近愛信道的學校，經進一步了解，有12名學童感到不適，校方遂報警。消防處派出大型事故車輛到學校，經救護員檢查將學童送往東區醫院治理。

黃泥涌盾臂龜被盜疑雲 警方保安合力尋回 相信是「外出散步」

黃泥涌水塘花園小食亭前日（7日）懷疑發生偷龜案，一隻30磅重盾臂龜不翼而飛，警方當日將案件列作「盜竊」處理。事隔兩日傳來好消息，警方今（9日）在社交平台透露失龜已經尋回，經追查後在水塘草叢發現其蹤，相信牠只是「外出散步」，虛驚一場。東主姚先生亦拍片報喜，並承諾會做好措施防止愛龜再走失。