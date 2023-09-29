城巴研發安全駕駛系統　全線車隊已用半年　意外比率下降逾一成

一架專營巴士可接載乘客逾120名，駕駛安全涉及大眾安全。城巴兩年前研發安全駕駛系統「智駕全城」，已於半年前在全線車隊上安裝使用，當車長在駕駛時在速度、轉向有異寫情況時，就會發出警示聲音，提醒車長注意駕駛安全。有關警示資料，同時會記載成「扣分制」。

城巴透過系統，識別出全港約有70至80個在駕駛時，要特別留意的位置，車長駛經有關路段時，會發出警告，預先作出提醒。

城巴表示，使用系統至今這半年，整體交通意外比率下降逾一成，涉及有人受傷的交通意外比率下降逾三成，與駕駛相關的顧客投訴數字較以往同期下跌超過兩成。



城巴自2021年起研發安全駕駛系統 - 「智駕全城」，系統透過陀螺儀及重力傳感器，分析車速、加速度和傾斜等實時數據。城巴表示，使用半年至今的整體交通意外比率下降逾一成，涉及有人受傷的交通意外比率下降逾三成，與駕駛相關的顧客投訴數字較以往同期下跌超過兩成。

到達指定位置前 以語音方式播出提示

系統具三大功能，分別為安全及路線小貼士、駕駛提示、自我檢查機制。當巴士駛到指定位置前40至50米，司機前的平板會以語音方式播放提示，提醒司機該路段有潛在風險。

城巴意外預防經理（九龍及新界）余浩楊指，現時全港約有70至80個要特別留意的位置，若過多警告會影響到司機駕駛，未來會定期檢視，按需要增加或刪減需要發出小貼士的位置。

5個情況下發出提示 根據數量、嚴重程度計分

系統會在以下5個情況發出提示，較急/劇烈減速、較急/劇烈加速、較急/劇烈轉向，以及持續偏側。當巴士有以上情況後，一秒內系統就會發出聲音，提醒司機注意。司機其後可在手機應用程式，檢視自己在甚麼路段，甚麼時間發生以上情況。

系統使用扣分制，根據觀察時段內的駕駛提示數量、嚴重程度和駕駛時數計算，分數分為5個等級，50分以上，為精英、卓越以及良好，50分以下則為尚可以及需改善。

余浩楊表示，截至現時95%的司機達50分以上，只有約1%司機為需改善等級。50分以下的司機需由便衣駕駛導師跟車，了解發生以上情況的原因，再安排車長上相關培訓課程。

車長認為有助提升駕駛表現

車長何志恆認為，系統有助提升駕駛表現，以往駕駛巴士較難留意自己表現，現時可以檢視，「嗰啲路段知道自己做得唔好，下次去到嗰啲路段就收慢啲、留意多啲路面狀況。 」他又指，自己會駕駛不同路段，因此未必記到某些地方轉彎後有阻礙物，系統在轉彎前作出提醒有助提高安全。

余浩楊指，系統推出約半年，司機分數均有所提升，當系統正式推後，城巴會獎勵高分司機。

系統仍處於測試階段，由於每款巴士功能如避震能力不一，現正透過不同車型取得更多數據，避免出現錯誤警示。