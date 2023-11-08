玫瑰崗中學｜校方倡轉讀余振強二中　家教會稱存變數　家長有憂慮

將於2025/26學年完結後停辦的玫瑰崗中學，校方「過渡委員會」早前一致通過建議，安排中一至中五學生由下學年起轉到南區的余振強紀念第二中學就讀。玫瑰崗中學家教會主席包比達今日（8日）在電台節目表示，即使方案得到半數家長支持，但他們也可改變心意，並家長可能擔憂轉校的地理位置遠、有教學語言差異等，相信高中生不願轉校。



▼9月18日 玫瑰崗學校宣布停辦後首個上課日▼



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難料實際轉校人數 將安排家長及學生參觀余振強二中校舍

包比達今日在港台節目《千禧年代》表示，轉到南區的余振強紀念第二中學（下稱余二）方案是「冇方案之中嘅唯一方案」，能讓大部份師生轉去同一校舍，未來一星期會有安排家長及學生參觀該校舍。他指方案需要得到半數或以上的家長贊成方案通過，但即使家長贊成，日後也可能改變心意，再轉往其他學校，實際轉校人數無法預料：「有幾多學生去，幾多唔去，我隔離嘅老師、同學全部去？宜家十個入邊話五個去，到嗰陣時得返我一個去。」

玫瑰崗中學將於2025/26學年完結後停辦。（資料圖片）

家長憂地理位置遠、教學語言差異

對於家長考慮接受方案的原因，他解釋，余二校舍地理位置距離灣仔較遠，本地學生可以在灣仔區尋找學校，無須特地跨區就讀。他亦指出，家長亦考慮會教學科目及模式，尤其玫瑰崗中學主要用英語教學，而余二則以用中文為主要教學語言。另外，他指家長會考慮額外支出，包括交通、制服、書本費用等。

相信高中生不願轉校

對於高中學生而言，他指將心比己，相信他們不希望轉校，「我中四中五，出年就會中五中六，我將心比己，我都唔想走啦，我都想喺玫瑰崗畢業啦，嗰證書係玫瑰崗畢業㗎嘛。」他表示十一月尾，將透過問卷詢問家長轉校意願，而到目前為止，同校方一直有緊密接觸及坦誠溝通。