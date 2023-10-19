玫瑰崗中學︱ 校友開fb支持群組　校方聲明籲學生勿參加

玫瑰崗中學最快於三年後停辦，一批學生早前拍攝影片，促請特首李家超關注，冀獲新校舍安置，影片上傳不足4日已被下架。 近日有校友於Facebook開設名為「We are Rosarians（我們是玫瑰崗人）」的群組，鼓勵學生及校友上傳與學校回憶相關的照片及影片，望政府能提供新校舍。不過，玫瑰崗中學發表聲明稱，指該群組的言論、立場及行為皆與學校無關，強烈建議學生切勿參與相關活動。



玫瑰崗中學16日發聲明稱，Facebook上一個名為「We are Rosarians」的公共群組，最近呼籲老師和學生對學校表達支持，並呼籲上傳照片或影片。校方指出，相關群組言論、立場與行為與學校無關，群組要求學生加入「可能不妥（may be inappropriate）」，因此強烈建議學生不要參加，強調老師會額外注意學生，並在必要時提供適當指引。校方希望家長也能夠密切注意孩子，並提供適當建議。

玫瑰崗中學16日發聲明，強烈建議學生切勿參與名為「We are Rosarians」的Facbook群組活動。

校方指擅用學校名義 Facebook群組轉私人

校方又稱，該群組未經校方同意，擅以學校相關名義傳播消息及舉辦活動，引起師生及家長們及相關持份者疑慮，校方表示遺憾。校方強調學校是讓學生學習的地方，會保護學生的福祉，以及協助他們以理性思考明辨是非。

在校方發出聲明後，該群組已由公開轉為私人群組。

曾發公開信要求停止「殺校」的「玫瑰崗學校關注組」，曾於WhatsApp頻道呼籲校友響應該facebook群組，但關注組成員Eric澄清，該Facebook群組非由他們創立，但理解不同持份者對「殺校」感非常可惜，希望將學校延續。他又形容，校長和師生正承受巨大壓力，理解校方為何發出聲明。

李家超16日強調，不再營辦學校是辦學團體的意願，而非教育局的意願，校舍亦處於私人土地，而非政府土地。