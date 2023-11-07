玫瑰崗中學｜家教會：普遍接受轉到余振強紀念中學　再糾纏無意思

將於2025/26學年完結後停辦的玫瑰崗中學，校方「過渡委員會」早前一致通過建議，安排中一至中五學生由下學年起，轉到南區的余振強紀念第二中學就讀。

玫瑰崗中學家教會主席包比達今日（7日）在電台節目表示，這是普遍接受的方案，他本人亦接受，但不能代表家教會有決定，坦言因為無其他方法，糾纏下去並無意思，認同若然全體師生一同轉到一個新環境，亦不感到陌生，現時仍在查詢意向未有定案。



▼9月18日 玫瑰崗學校宣布停辦後首個上課日▼



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玫瑰崗學校中學今日舉行陸運會，身處現場的包比達接受商台電話訪問時表示，學生預計這是學校最後一次陸運會，由昨日練習到今日上場，都表現出學生的正面、主動、積極，看到有正能量，他相信是學生更珍惜眼前，他開心看到學生這一面。

校方「過渡委員會」提出唯一呈上校董會的建議方案，是安排中一至中五生由下學年起轉到位於南區的余振強紀念第二中學（下稱余二）就讀。包比達表示，這是普遍接受的方案，他本人接受，原因是無其他方法，「糾纏落去無意思」，但強調這不代表家教會意見。

他指出，這是唯一可以全部老師、全部學生一齊轉去的方案，是一個新環境但不陌生，因為全體師全生都在這校，相比逐一轉去個別學校會好一些。

他未認識余振強是好是壞，學校排名（banding）可能是家長的考慮，但認為，應該對該校公平一點，「可能好呢？要公平（評論）」，相信家長不只看排名，也考慮路程較現時的灣仔為遠，費用會增加，還有什麼隱憂等。

他指，現時有意向信給家長表達意見，假如十封信只有兩封信贊成轉去余振強紀念第二中學，就要考慮是否有足夠老師留下。

玫瑰崗中學將於2025/26學年完結後停辦。（資料圖片）

玫瑰崗中學過渡委員會主席、校監何幼孫近日向師生發通告，並向師生和家長發佈十頁的「常見問題解答」，重申24/25學年將所有學生遷往余振強紀念第二中學就讀是最合適方案，因該校是一所港島區天主教學校，能容納玫瑰崗中一至中五六17班級，並擁有具規模的校車服務。校方指，如有更多學生選擇轉往余二就讀，將有更多玫瑰崗中學的老師轉去該校任教，讓學生得到更多的支援。

建議方案須獲過半家長同意 將安排到余二參觀

距離兩校銜接尚有最多9個多月，校方計劃安排本周五（10日）安排中一至中五級學生代表參觀余二，周六則安排家長參觀余二，本月25至26日則安排學生發家長參與余二的開放日。

校方亦促請家長在 2023 年 11 月中旬之前表達意向。如果贊成「建議方案」的家長人數能至少達到中一至中五級學生總人數的一半，方案將會開展。相反若方案少過半數家長支持，中四及中五學生將會在原校完成高中課程，而中一至中三學生完成中三課程時，轉往其他中學升學。校方計劃聯繫特定學校，包括聖貞德中學、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，收對玫瑰崗轉校學生給予特別考慮。