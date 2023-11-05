深圳買相機｜尼康Nikon ZF缺貨炒貴$2000　用家上華強北平買行貨

過往不少內地旅客「爆買」高峰期會來港買電器和相機，不過近月出現逆轉。尼康（Nikon）一款新全片幅相機本地嚴重缺貨，一眾攝影愛好者除了在日本搜購外，也有人急不及待到深圳電子產品集中地華強北購買，扭轉過往內地旅客來港買電子產品的情況。記者昨日到當地商場觀察，發現該型號確有行貨現貨，價錢更相比香港官方價格便宜近400港元，比本地行貨「炒價」更低約2,000港元。



有華強北相機店店員表示，最近突然有不少香港顧客到店購買相機，又透露深圳的貨源供應緊張，需從外地運至深圳作補充，加上雙11過後或會加價，建議盡快購買心頭好。



尼康用家追捧一機難求 炒價較官方價高約$2000

自香港與內地恢復通關後，港人蜂湧北上消費玩樂，最近熱潮更蔓延至電子產品。日本相機品牌尼康推出新型號相機Nikon ZF，除了是全片幅外，更因仿照經典菲林相機Nikon FM2設計，受到尼康用家追捧，香港一機難求，較大型相機店要落訂預購，且未知何時有貨，有的大型連鎖店甚至提高售價。

尼康香港官方網頁顯示，淨機價港幣16,680元，而連同一支40毫米2光圈定焦鏡套裝則售18,980。不過由於缺貨，一直被炒高，今日（4日）坊間炒價分別為18,800元及22,800元，即比官方價高出約2,000元，要貼近官方價只能買水貨機。

上華強北買行貨包三年保養 菜單可揀繁體中文

近日有尼康用家群組Facebook專頁，有用家發文，推薦上深圳華強北的商場購買該相機行貨，有大量現貨提供，包一年三地聯保和兩年大陸保養，菜單有繁簡中文，只是沒有英文。

記者昨午在深圳的華強北電子世界觀察，發現2樓及3樓的相機店主要代理佳能（Canon）及索尼（Sony）兩個品牌，僅得兩店有尼康的ZF淨機身出售，其中澤藝達影像體驗中心售人民幣15,500元（約16,617港元），需預訂及等候三日，而深鴻影像器材中心現貨僅售人民幣15,200元（約16,295港元），兩店均接受現金、支付寶及微信支付。

比對香港官方淨機價港幣16,680元，即內地行貨比本港行貨便宜約400元，比坊間的炒價更低約2,000元。換言之，內地行貨雖然需要在當地維修保養，一旦有故障需維修就較麻煩，但好處是價錢較便宜，「先買先享受」不用等。

華強北商場店員：不解港人為何不買港貨

有關店員未允接受訪問。記者以顧客身份查詢，有店員確認，最近確有不少港人到店購買尼康ZF相機，但他不解港人為何不買港貨；另有店員透露，由於深圳的攝影愛好者人數眾多，需求量頗高，故現時店舖貨源亦相當緊張，需從外地運至深圳分店，因此價格亦開始上漲。店員並透露，以往每逢雙11過後，當店家完成業績，沒有銷售壓力便會加價，建議盡快購買心頭好。