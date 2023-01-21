兔年｜年三十傍晚維園年宵人流增　攤檔舉牌大減價：生意麻麻

踏入年三十（21日）傍晚時段，維園年宵市場人流漸多，但由於不少市民吃團年飯，相信入夜後人流會再增加，惟有攤檔指生意「麻麻」，因應有大量年花未賣出，下午5時半已舉牌促銷，但求賺回成本。另有攤檔則指，今日人流較早幾日多，同樣早早減價，但用意在於希望市民大眾更容易買到年花，開心過年，



▼1月21日(年三十) 維園年宵傍晚時份人流增有檔主減價速銷▼



位於維園年宵中央位置攤檔的明一園藝，5時半左右已有店員舉牌「大減價」，100元可買一盆蘭花（連花盆）。店員孫先生解釋因「今年銷情麻麻」，攤檔仍有大量年花未賣出，唯有早早減價，但對今晚年花銷情仍不樂觀，「可能活動（年宵）無咁吸引。」他坦言現時只好盡力賣花，但求賺回成本。

▼維園年宵花市開鑼▼



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日本千葉園負責人楊女士表示，年宵首幾日人流「差啲啲」，但昨日與今日人流均增加，故生意也好起來，直言非常開心。她續指，來到年宵最後一日已推出大減價，各種蘭花減價約3成，希望市民來到，更易買到年花，開心過年。

現場所見，楊女士的攤檔有些蝴蝶蘭只售60元，另有100元3棵的蘭花。

▼1月16日 維園年宵花市銅鑼灣糖街入口設「紅運鐺頭」牌坊▼

