新世界維港泳｜今年大浪逆流難度增　傷健長者九度參加：唔想後悔

新世界維港泳今日（12日）舉行，公眾報名參與的優悠組上午8時15分在灣仔金紫荊廣場分批出發，參加者45分鐘後陸續在尖沙咀星光大道上岸。有嚴重殘疾長者今年第九次參加維港泳，每次必須「過三關」先有資格參賽的黃伯伯表示，今年大浪加上逆水，令難度增加，過程中不小心飲了5至6次海水。他仍堅持參與維港泳的原因，是不希望將來留有遺憾。



65歲傷健參加者黃伯伯：今年大浪兼逆水 難度增加

年逾65歲、腰部以下無法出力的黃伯伯，今年已是第九次參加，他指，參加維港維是十分困難的，因為要「過三關」，包括醫生同意書、抽中名額以及通過水試。黃伯伯表示，水試要求45分鐘內游畢1,500米，在數月前已開始訓練。他表示，因為一直以來有很多泳員以及朋友鼓勵下而一直堅持參與，「佢哋嘅鼓勵係最大嘅推動力。」他又指，害怕年紀再大的時候，再不能游泳時後悔沒有參加，「當時我有能力唔參加，到真係年紀大，做唔到嘅時候，會諗點解我當年唔參加。」

他表示，今年維港很大浪加上逆水，令難度增加，他在過程中不小心飲了5至6次海水，「我都未試過飲咁多水，太大浪，教練教我點食啲浪都就唔到。」黃伯表示，自1983年已開始游泳，因腰以下無法發力，只能參與水上活動。他表示，感謝泳總協助，安排救生艇接載至起點，又感謝醫療團隊對他的信任。

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小姊弟一同參加：完成 就係最好成績

今屆其中一位年紀最細的參加者為13歲的黃同學，今年是第一次參賽，他表示，成績比預期好很多，約一個小時完成賽事。他指，參與維港泳是希望挑戰自己，前半段較為大浪令前半段成績比預期慢，幸好在後半段追回時間。

與黃同學一起參與的姐姐亦只有15歲，今次為第二次參賽，她指，方向感較差，上次不斷游錯方向，吸取經驗後今年較少游錯方向，今年更嘗試不跟隨群眾，超越參賽者，「游到最後一刻，完成咗，就係最好嘅成績。」