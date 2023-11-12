FIA賽道改變　文體旅局長料是因應情況需要　由賽會及主辦方決定

FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽，昨日及今日（12日）一連兩天在中環海濱舉行，但因應工程延誤，首天賽事日程要縮減，賽道亦要縮短。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，賽事時間或賽道改變，都經過國際賽會和香港主辦機構，聯合商討出來的結果。

他表示，如果是技術上遇到困難，待今日比賽完結後，會再商討問題，將來若再有機會舉辦時，希望辦得更好。



▼11月11日 FIA世界場地越野車錦標賽首日於中環海濱舉行▼



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楊潤雄今日出席活動後回應FIA賽事更改時表示，今次屬國際賽事，賽會根據國際比賽要求及賽事安排作決定，無論是時間或賽道上改變，都經過國際賽會和香港主辦機構，聯合商討出來，料有些轉變可能是因應實際情況需要。

他指，這是第一次在香港舉辦，亦是主辦方首次在一些市民用的路，或社會用的路上進行賽事，以往都是在一些既定場地，「會否這些在技術上令他們遇到些困難？接著我們會再大家，今日完結比賽後，我們都會再商討這些問題。如將來還有機會在這裡辦時，我們當然希望可辦得更好。」

楊潤雄說，政府立場是支持國際大型賽事，雖然有觀眾對賽事感到有點失望，但至今暫時得知比賽氣氛十分好，希望大家享受賽事。