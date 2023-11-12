酒吧聯同社協向劏房戶派米　有戶主冀盡快訂出最低居住標準

全港約有21.4萬人居住在劏房內，有劏房戶一家四口已輪候公屋六、七年，大大小小的劏房都住過，即使住到140呎，仍難應付孩子的需求，希望盡快上樓，改善居住環境；也有居民指政府的工作小組花10個月時間研究略慢，冀相關小組加快工作，盡早訂出最低居住標準。



有酒吧聯同社協向不適切居所住戶及貧窮家庭派米，酒吧老闆表示，這些年也會跟員工到籠屋、板房派物資，了解到很多住戶住得細、環境差，卻要支付昂貴租金，「好似愈細愈貴咁。」他認為政府首要工作是為不適切居所住戶解決住屋問題，「令香港市民感覺到幸福感，唔解決真係好辛苦。」



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四口住140呎劏房 輪候公屋快7年

余女士一家四口居住劏房多年，40呎、80呎、140呎的房，一家人都住過。今日趁放假來做義工協助派米，「幫吓人自己都開心啲，唔使成日屈住喺屋企。」

她提到，住在40呎劏房時，一對女兒年紀小，房間只有一張碌架床，旁邊僅留一條小巷走動。隨著一對女兒長大，需要更多空間，唯有搬到更大的劏房，租金亦愈來愈貴。

她形容現時140呎的單位有一房，但大女有特殊需要，仍在輪候宿舍，而細女正就讀中學，兩人也很需要獨立空間，在家不時有磨擦，為緩和情況，現時唯有安排細女到外婆家暫住。

余女士一家四口已輪候公屋六、七年，她說因為租金問題，兩夫婦從事散工，無法租用兩房的單位，期望盡快上樓，改善一家人的居住環境。

冀人均面積65平方呎

另一位余小姐現時一家四口輪候公屋七年，居於200呎的套房，月租要七、八千元，丈夫每月賺到的薪金基乎月月清，經濟狀況緊張，一家人無甚儲蓄的情況亦令她對未來有所憂慮，「變咗係買少啲嘢，唔好食咁好。」

余小姐又提到，現時居住的套房也有滲水問題，打風時情況更嚴重，200呎的地方也難容家中兩個讀中學的兒子有舒適的空間讀書，「係床邊開張枱仔。」

提到床蝨問題，余小姐指暫未遇過，但也深知床蝨問題難根治，聽到床蝨也感到害怕「如果你有床蝨，即係成屋都有架喇，衫褲被床全部都有。」

最近政府成立工作小組著手處理劏房居住環境的問題，兩人分別提到，希望人均居住面積至少可以有6平方米（約65平方呎），並指工作小組以10個月時間研究，進度略慢，希望相關工作可加快，盡快改善劏房戶的居住環境。

酒吧老闆Jackie Chan 提到，年少時曾住過60呎的房間，明白居住空間狹小之苦。（夏家朗攝）

酒吧老闆見證劏房愈細愈貴

太平洋酒吧已連續派米23載，也不時會去不適切居所向住戶派發物資，今年料會派發4,800包米，部份會以超市劵形式派發。

酒吧老闆Jackie Chan 提到，年少時曾與家人同住60呎的房間，當時因為房間太細，其父要鋸走部份床板，才可以將床放入房間。他坦言，當時要打斜才能臥在床上休息，深感居住空間狹小之苦。

他說，這些年跟員工會到籠屋、板房派物資，了解到很多住戶住得細、環境差，卻要支付昂貴租金，「好似愈細愈貴咁。」他續指，政府首要工作是為不適切居所住戶解決住屋問題，「令香港市民感覺到幸福感，唔解決真係好辛苦。」他都提到，希望香港經濟盡快復甦，市民可以過上好生活。