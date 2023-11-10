劣質劏房｜研訂阻嚇性罰則　何永賢稱公營供應足「劣劏」自然淘汰

施政報告2023提出將成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法。何永賢今日（10日）在報章訪問稱，現時有不同部門和條例處理劏房問題，過去數屆政府曾就劏房問題研究不少措施，但暫未見有方法可百分之百套用於現時劏房情况。



何永賢稱，當設定劏房最低標準後，或須新增法例協助執行及增設部門處理，她強調取締劣質劏房過程中不會有人流離失所，並指未來十年公營房屋供應量足夠，相信有能力透過市場調節，自然淘汰劣質劏房，但政府亦會研究針對不達標劏房制定具阻嚇性罰則。



▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



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或增法例及部門執管劏房

何永賢在《文匯報》及《明報》訪問中提到，政府會考慮是否需要設立劏房登記制度以防止不合標準劏房新增，而當「解決劏房問題」工作組（工作組）訂出劏房居住環境最低標準要求後，下一步便是討論如何透過現有行政手段，甚至立法規管，她解釋若從現有法例上加強執管，就由負責部門加強，若需新增法例及部門，工作組會討論如何執行新增做法是最有效。

取締劣質劏房會確保無人流離失所 設面積標準只限於劏房

何永賢又說，會配合具阻嚇力罰則，防止不合最低標準劏房再現，並相信隨着過渡性房屋和簡約公屋供應逐漸到位，劣質劏房將被自然淘汰。何強調，取締劣質劏房會確保無人流離失所，會配合未來公營房屋供應，將安排受影響居民入住過渡房屋及簡約公屋。她又說，針對劏房的居住面積標準，未必會觸及其他一般單位。

房屋局局長何永賢（左）11月10日在報章訪問稱，現時有不同部門和條例處理劏房問題，過去數屆政府曾就劏房問題研究不少措施，但暫未見有方法可百分之百套用於現時劏房情况。（資料圖片/夏家朗攝）

小組須提出取締不達標劏房建議

施政報告2023提出將成立解決劏房問題工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出解決方案，包括所需的行政和立法建議。工作組需就以下目標提出建議：

．為「劏房」居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等

．針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法

． 防止不合最低標準的「劏房」再增加

． 提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議



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