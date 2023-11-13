英國醫院推比賽鼓勵減排　創意方式推動環保

世界各國越來越關注氣候暖化帶來的影響，因此減少碳排放亦成為不少國際會議的熱門討論議題。筆者早前遠赴英國參與醫療工程學會舉辦的全英國周年研討會，亦到訪了其大型醫療設施展覽，當地亦同時舉辦全國性的醫療機構減碳比賽。會議中有不少醫療機構就應對氣候變化分享了創新的意念及措施，有值得本港等地參考或借鏡的地方。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



該個由英國醫療工程學會主辦的全英國周年研討會於曼徹斯特舉行，同場亦舉行大型醫療設施及設備展覽，屬新冠疫情過去後，英國首個大型醫療工程活動，參與者及展覽參展商數目均創下紀錄。筆者印象中以往僅半滿的展覽場地，今次幾乎被參展商逼爆，可見活動相當受到當地及國際業界重視。

參展商中有不少展示了構建智慧醫院相關科技產品，如病人護理呼叫系統設計是符合網際網路協定，在網路上是可以能做到彼此溝通，經智慧化網路功能實現與其他不同護理單元系統互聯互通，大大加強對患者的服務。另外，展覽亦展示先進的智能化醫院供水消毒系統，針對或會在供水管道內有病菌滋生的機會，持續監察院內水質，並適時作出對應，及安全地施加當地水務機構認可的用水消毒處理系統。會場亦有展商介紹使用組裝合成方式怎樣去提速提效把醫療建築建成。

學會今年亦藉此舉辦了全國性的醫療工程相關獎項比賽，包括頒發公營或私營醫療工程優良建設及運作有關獎項，去表揚及推動表現超卓的醫院建設及營運模式等，當中提倡減排減碳是比賽重要議題之一。其實英國國民保健署（National Health Services）早就為全英國醫院或醫療機構等設下減碳目標，期望至2045年達至淨零碳排放，以成為世界首個以淨零碳排放為目標的國家衛生服務組織。

筆者在比賽中特別留意到有份參賽的列斯市教學醫院兼國民醫療服務機構，其提倡的「綠色計劃」與不少本港綠色醫療業界看法有異曲同工之妙，其理念亦有相近之處。例如，兩地均認為氣候變化對環境構成的威脅已不容忽視，尤其極端天氣情況的增加，包括熱浪及乾旱天氣來襲、風暴及洪水氾濫仍頻，均影響全球的人口變化、死亡率、傳染病及心理健康等，對醫院服務的需求亦大為增加。

因此，該教學醫院在建築上特別講究減碳減排，並簽署了減碳承諾書。他們不但增加院內的綠化環境，更透過栽種逾千棵樹木綠化來改善環境及迎來更多生物多樣性；院方亦在各種節能專案項目投放了不少資金，特別是設法減少醫用麻醉氣體帶來的碳排放，及更新電熱聯供系統裝置。醫療服務預約方面則全面電子化，引用遠端預約系統將患者紀錄數碼化，在食物供應上亦可更環保，如減少提供紅肉的選擇，亦有助改善環境。

在醫院維修保養方面，院方亦利用傳感器檢視不同設施的運作情況，以便讓院方預先知悉各項設施的使用壽命，為維修保養做好準備，減少無謂的資源消耗。院方為帶動減碳文化，更舉行了「綠色病房比賽」，鼓勵前線醫護人員加入環保行列，據知他們對該院能配合國民保健署的目標達至淨零碳排放甚有信心。

其實本港公立醫院過去亦曾就環保及減排方面下了不少功夫，包括有醫院曾經採用「能源管理服務合約」的公私合作方式去節能，屬公營機構當中的先行者。此模式是由私營能源管理服務公司首先以其專業評估後，投入資金去實行節能措施，待有效節省能源使費後再作攤分所得成果。有公立醫院亦提倡利用臭氧方法清洗衣服，以高能效方法取代傳統高溫及使用洗潔劑洗滌的方式；亦有醫院曾試行利用堆填區再生沼氣去推動電熱聯供系統去供熱及供電等，此類不同措施均對環境保護有莫大幫助。

雖然本港醫院在環保方面均已走得頗前，但相信各持分者都不會因此而自滿，期望在智能科技發展一日千里的情況下，未來將有機會加大減排力度，為保護地球及環境、減少污染，甚至有助降低病患者數目的目標而多出一分力。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

