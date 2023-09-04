智慧醫療配合智慧醫院普及化 減輕醫院壓力 為未來疫情做準備
人工智能的應用在現今社會越來越普及，隨著「ChatGPT」等智能軟件迅速發展，「AI」系統在大眾日常生活中幾乎「無處不在」，社會上不同範疇的工作或服務即使未全面採用人工智能，亦大幅趨向智能化及數碼化。例如，在建築工程、大廈管理，以至飲食出行、問診治療等都能加入智能系統，著實為生活帶來不少方便。
受新冠疫情肆虐影響，為了減少人與人之間的接觸，近年世界各地或本地醫院已逐步引入視像問診服務，藥劑服務亦漸漸電子化，甚至連繫物流快遞系統，有人將此類服務視為「智慧醫院」系統之一，不過其實這亦可細分為「智慧醫療」服務，兩者本質上各有差異。
撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑
將「智慧醫療」引入醫院，主要是將問診及治療過程智能化，期望達至「用最低的醫療資源消耗量去獲得最大醫療效益」。不少醫院近年引入以機械人協助、甚至主理手術，如名為「達文西手術系統（da Vinci Surgical System）」便是由國外醫療器材商設計和製造，利用機械人以微創手術方式來協助進行複雜手術的系統。
另外，有醫院曾借助智能機械人問診，可在診療初期協助分流病人。在肺炎肆虐期間，因醫療人手短缺，亦有醫療機構利用機械人掃瞄檢視病人X光片等，透過電腦系統較快地識別出患上肺炎的病人，縮短醫護人員整體斷症時間。同時，早期的遠程醫療技術亦由以電話或電視影像作遙距診斷，推展至以高速網絡進行實時數碼化高質語音及圖像的綜合傳輸，以雲計算技術搭建起為廣大市民服務的線上問診高速渠道，結合實時語音和高清晰圖像的交流，病人就可以非常便捷又不需離家入院也可看病，並透過快遞服務等取藥，有助減低感染風險。
除了視像問診，原來連手術亦可以透過視像形式進行，有醫院便曾透過手術機械人，以遙距視像方式控制機械臂施手術，雖然技術未算普及，但亦可能是未來手術發展的新方向。
除了「智慧醫療」，「智慧醫院」的推行亦越來越受重視。一般「智慧醫院」是指醫院管理及硬件上的智能化，有內地醫院在管理上早已實行「無紙化」，連較為繁複的登記程序亦可免除。例如筆者曾造訪過一間國內大型醫院，病人到達院內，系統便能自動掃瞄其醫療卡，查閱病人資料及電子病歷，電腦系統知悉病人因何事入院等，連治療後領取藥物亦可能透過手機短訊通知患者，免卻印製藥單及單據等程序。其實香港的公立醫院在智慧醫院管理上亦不遜色，在管理發展方面，已盡量透過智能化系統減少患者的等待治療時間，改善了市民就醫的體驗。
此外，本港在醫院管理設施上亦加入更多智能化系統，如供電系統、火警系統、能源監察系統及智能停車場亦加入人工智能應用，部分能提供超前系統故障警誡，方便院方適時保養維修，減少服務中斷的可能性，達至高效營運，令醫院管理聯同診治效率達至更高層次。筆者相信隨著科技不斷進行，將會有更多人工智能系統應用推陳出新，有助減輕日常醫療系統負擔，亦能為日後大型疫情再來襲做最好準備。
《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。
源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。