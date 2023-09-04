智慧醫療配合智慧醫院普及化　減輕醫院壓力　為未來疫情做準備

人工智能的應用在現今社會越來越普及，隨著「ChatGPT」等智能軟件迅速發展，「AI」系統在大眾日常生活中幾乎「無處不在」，社會上不同範疇的工作或服務即使未全面採用人工智能，亦大幅趨向智能化及數碼化。例如，在建築工程、大廈管理，以至飲食出行、問診治療等都能加入智能系統，著實為生活帶來不少方便。

受新冠疫情肆虐影響，為了減少人與人之間的接觸，近年世界各地或本地醫院已逐步引入視像問診服務，藥劑服務亦漸漸電子化，甚至連繫物流快遞系統，有人將此類服務視為「智慧醫院」系統之一，不過其實這亦可細分為「智慧醫療」服務，兩者本質上各有差異。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



2019年新冠疫情爆發時，本港醫療界發展出在亞博館社區治療中心內所安裝的病人自助生命體徵監測。

將「智慧醫療」引入醫院，主要是將問診及治療過程智能化，期望達至「用最低的醫療資源消耗量去獲得最大醫療效益」。不少醫院近年引入以機械人協助、甚至主理手術，如名為「達文西手術系統（da Vinci Surgical System）」便是由國外醫療器材商設計和製造，利用機械人以微創手術方式來協助進行複雜手術的系統。

另外，有醫院曾借助智能機械人問診，可在診療初期協助分流病人。在肺炎肆虐期間，因醫療人手短缺，亦有醫療機構利用機械人掃瞄檢視病人X光片等，透過電腦系統較快地識別出患上肺炎的病人，縮短醫護人員整體斷症時間。同時，早期的遠程醫療技術亦由以電話或電視影像作遙距診斷，推展至以高速網絡進行實時數碼化高質語音及圖像的綜合傳輸，以雲計算技術搭建起為廣大市民服務的線上問診高速渠道，結合實時語音和高清晰圖像的交流，病人就可以非常便捷又不需離家入院也可看病，並透過快遞服務等取藥，有助減低感染風險。

除了視像問診，原來連手術亦可以透過視像形式進行，有醫院便曾透過手術機械人，以遙距視像方式控制機械臂施手術，雖然技術未算普及，但亦可能是未來手術發展的新方向。

有醫院借助不同智能機械人作問診，並可在診療初期協助分流病人，亦有些機械人協助進行清潔工作。

除了「智慧醫療」，「智慧醫院」的推行亦越來越受重視。一般「智慧醫院」是指醫院管理及硬件上的智能化，有內地醫院在管理上早已實行「無紙化」，連較為繁複的登記程序亦可免除。例如筆者曾造訪過一間國內大型醫院，病人到達院內，系統便能自動掃瞄其醫療卡，查閱病人資料及電子病歷，電腦系統知悉病人因何事入院等，連治療後領取藥物亦可能透過手機短訊通知患者，免卻印製藥單及單據等程序。其實香港的公立醫院在智慧醫院管理上亦不遜色，在管理發展方面，已盡量透過智能化系統減少患者的等待治療時間，改善了市民就醫的體驗。

此外，本港在醫院管理設施上亦加入更多智能化系統，如供電系統、火警系統、能源監察系統及智能停車場亦加入人工智能應用，部分能提供超前系統故障警誡，方便院方適時保養維修，減少服務中斷的可能性，達至高效營運，令醫院管理聯同診治效率達至更高層次。筆者相信隨著科技不斷進行，將會有更多人工智能系統應用推陳出新，有助減輕日常醫療系統負擔，亦能為日後大型疫情再來襲做最好準備。

遠程醫療技術可作遙距診斷，並高速網絡進行實時數碼化高質語音及圖像的綜合傳輸。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

