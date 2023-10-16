自然災害仍頻影響各建築物及醫院　做足評估兼預案至為重要

極端天氣早前再次來襲，各地區再次加緊準備，應對可能出現的自然災害，包括早前發生在利比亞地區的𩗗風、大暴雨或水浸等。筆者早前曾提及，面對極端天氣的出現越來越頻繁，本港工程業界應加強研究增加「韌性城市」去應對環境轉變，包括醫院等公共設施等。除了要做好風險評估，亦應盡快全面檢視各類建築物的設施兼容量及備用度以評估其「韌性」，為日後可能出現的風險做好周全預案。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



有醫院建築物因可能否受水浸影響，而在大樓低位裝置蓄水缸及排水泵等防水浸設施。

上文曾提及何謂「城市韌性」(urban resilience)，它可以定義為一個城市系統面對不確定衝擊或壓力時，仍能令城市保持正常運作的能力。要加強城市韌性，需由城市的主要設施及基建等入手，除了要先做好風險評估，筆者認為為不同建築物做足評估亦十分重要。

例如，因應氣候變化，在計算建築物抵禦天災能力時，需考慮其地理因素，如建築物是否位處容易受災難影響的地帶，及考慮其發生地震的風險等，這些均亦會影響樓宇設計；樓房的設計是否屬「屏風樓」亦可能影響大樓遭受風災影響的風險。若大廈建於低窪或近海地區，則需考慮建築物會否受水浸影響而應多建防水閘、低位蓄水缸及排水泵等各種防水浸設施。

筆者憶及，早年港島大型醫院依山而建，因位處山上較高的位置，以為較難受到雨災困擾。但一次大暴雨後，雨水由經山澗由上而下流至醫院高於路面數層的升降機大堂位置，即使院內已堆好沙包作防禦，仍無法阻止水流流入升降機機槽，最終多部升降機受到水淹一同故障，嚴重影響醫院運作。院方其後不敢再掉以輕心，加強外圍擋土牆的防水工程外，每逢大暴雨均會份外留意該區雨勢以免醫院設施再受影響。

除了做好建築物評估，為災難來臨做好預案亦不容忽視，好像最近有些國家內的醫院發生過火警，做成不少傷亡。香港相關部門亦有所警惕，早前有大型醫院曾進行模擬測試，包括試行大型火警演習，一旦遇上嚴重火警令院內日常設施無法使用，便可能需使用醫院相鄰樓層設施作運送病人等。這些預案亦需一早在設計上做好至完工，並做足演習。

醫院的主要製冷系統除有額外容量外，亦有足夠後備系統，以作主系統故障時的補充供冷。

此外，筆者認為建築物的重要緊急設備或系統亦需設有合適額外容量，如涉及醫院的主要供冷和供電系統，便需確保有額外容量去容納足夠後備系統，以備主要系統出現故障時，後備系統需作補足之用。另外，一旦大廈有事故使正常出入口無法使用時，亦需確保緊急出入口保持暢通，令大廈的人流出入及物資供應等能保持正常，持續令醫院全天候運作無間。

醫院的主要供冷水泵系統需有足夠後備容量，去以滿足一旦主要系統需維修時，仍能令醫院保持運作。

的確，城市資源有限，設計者在保持城市韌性和保留資源作其他用途之間，需要小心審視去取得平衡，但在現時自然災害越頻、大型天災隨時來勢洶洶的情況下，社會更應有共識地及早投入更多資源及空間作改善城市容量，加強對一切災害的抵禦能力。所謂養兵千日，用在一時，若能在平日加強城市的承受害災能力，相信在日後定能為整體社會帶來更大裨益，迎來更大經濟的發展。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

