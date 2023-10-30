內地醫療科技日新月異 日後料惠及本港病人
香港自97年回歸後，本地工程界與內地工程業界的交流越見頻繁，特別在新冠疫情後，各地交往逐漸復常，本港與內地的文化、商業及學術等往來亦有增無減。筆者早前便前赴安徽省合肥市參與中國科學技術協會舉辦的年會，不但有機會與內地及澳門工程業界交流和分享經驗，亦有幸見識到內地醫療科技發展的迅速，或許未來不只內地患者受惠，亦有更多機會惠及本港醫療業界，為大眾帶來益處。
撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑
早前中國科學技術協會（中國科協）在安徽省合肥市舉行以「創新引領 自立自強 —— 打造高品質科技創新策源地」為主題的年會，涵蓋三大主要板塊，包括「科技自立自強」、「學術跨界融合」及「服務地方：建設科創高地」，並開展二十項專題活動，以及相關高端及創新科技發展項目的發佈。有超過800多人來自全國各有關部委、中央企業和省市相關方面負責人，科研院所、高校和全國學會的科技工作者代表等參加了主論壇。而本港及澳門等地的業內人士亦應邀出席參與，更得到中國科協及內地相關高階機構的安排，參觀不同科技發展的項目，不但令人有耳目一新的感覺，亦驚嘆內地科技發展之高速實在不能同日而語。
筆者與同行工程業界人士在是次交流中，獲安排參觀一處名為「東方超環」或稱為 EAST（Experimental Advanced Superconducting Tokamak）的「人造太陽」實驗硏究所，模擬太陽內發生的 「核聚變」（nuclear fusion）。此國家級科研項目被指是世界首個非圓切面全超導「托卡馬克」裝置（tokamak），是一種利用磁約束來實現磁局限融合的容器，是個環形像輪胎的真空室。早前有報道指它實現了高功率穩定的403秒穩態長脈衝高約束模式等離子體運行，創造了托卡馬克裝置穩態高約束模運行新的世界紀錄。
根據現場科技人員所介紹，要上億攝氏溫度的等離子體、超過千秒的連續運行時間和1兆安陪的等離子體電流才能造出實用的人造太陽，是一項巨大挑戰。若核聚變技術不斷取得進步，提升其產出能源的經濟性、可行性，使加快實現聚變發電具有重要意義。人類將來大有機會以此方式去大量發電，而非如現今一般核電廠是從 「 核裂變」（nuclear fission）中來發電，因核裂變發電會帶來放射性污染物等環境問題，就如現時日本福島核電廠設施所發生的意外事故，最終引致核污水排放至大家共同擁有的海洋，並非大眾樂見。再者核聚變發電建設所用的發電原料為「氘」（Deuterium），是氫的同位素，亦稱為「重氫」，此非放射性原材可直接從水中提取，算是取之不盡的發電原料，因此是一種非常理想的能源產生方式。
有內地專家告知，國內持續發展此關鍵核心技術期間，已將其中科技轉移或轉化成為具經濟效益的高端民用設施，包括高端醫療治療設備，例如可生產出高磁場強度的磁力共振儀器，令磁力共振技術推進至更為精準，讓醫者能更準確地掌握病人身體狀況。
另外，專家亦指這些高端科研亦已發展出更先進的超導迴旋質子治療系統，有別於傳統放射治療技術，即利用科技將具治療效果的質子直接束射至較深層次的腫瘤，加上定點爆破及能量一次釋放的能力，高效地直接「殺死」癌細胞，亦令腫瘤旁的器官或身體部位不受影響或將其影響減至極低。
內地科技創新之快實在令筆者和同行嘆為觀止，有幸觀摩到此類國家級科技實在感榮幸。筆者同時亦想起，早前剛由國家給予援助香港所交付的落馬洲河套區的「中央援港應急醫院」，內裡設置由內地生產先進的高端醫療檢驗設施，提供包括電腦掃瞄造影服務等，據報已惠及不少本港市民，加快了輪候檢查時間。內地醫療技術發展一日千里，已打破昔日經常被指醫療新技術被西方國家壟斷的局面，不但懂得借助「沿途下蛋」的道理去將科研發展成民用醫療副產品，更可「外銷」至不同國家及港澳特區等地，惠及更多有需要人士，實在是患者之福。
《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。
源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。