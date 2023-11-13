1991深水埗錶行劫殺案｜事隔32年難舉證　湯家驊：視乎疑犯認罪

1991年本港一宗錶行劫殺案，涉案的省港旗兵潛逃多年，上周六（11日）有戲劇性發展，一名男疑犯據報來港奔喪在深圳灣口岸被捕。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊今（13日）早在電台節目表示，案件事隔32年有舉證困難，因為證據可能不存在、證人記憶模糊，但隨著科技發達亦有可能提供有力證據。他認為，本案關鍵視乎疑犯認罪與否，假若其在內地曾經認罪犯案，亦對案情有幫助。



劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

湯家驊接受商台訪問時表示，刑事案件中的嚴重罪行，如殺人、放火、打劫這類，是沒有追溯年限，像今次案件發生於1991年亦可追究責，惟舉證問題是一項「雙刃劍」，證人對以前的事情或會記不起或認憶模糊，證據亦可能不在，但在科技發達下反而利用科技佐證或更有說服力。

湯又表示，本案入罪機會相當低，相當倚賴疑犯認罪，「佢唔認罪，你都麻煩」，因為當年警方沒有閉路電視錄影證供，視乎搜證有多仔細。

湯家驊表示，案件事隔多年舉證困難。（資料圖片／石恩彤攝）

消息指，疑犯前日（11日 ）入境時被發現是通緝犯，疑與32年前深水埗一宗行劫及謀殺案有關。疑犯與親戚坐車經深圳灣口岸來港，準備出席叔父喪禮後再留港旅遊，入境時被揭發在通緝名單上，警方即時將他扣查，盤問下有人否認犯案。

湯家驊對於疑犯是過境時被捕或是內地公安「幫手」，表示不清楚，惟指疑犯可能犯其他罪，在調查中佢承認犯罪，會根據其認罪證供而提出起訴。湯指，疑犯在向內地就本案認罪是有用，但對方亦可以在本港開審時否認其事，那就視乎法官認為其可信性。

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