慢病共治先導計劃11.13推出　可經地區康健中心配對家庭醫生

慢性疾病共同治理先導計劃下周一（13日）正式推出，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民由當日起，可經任何一間地區康健中心／站參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。



經篩查後確認未有糖尿病或高血壓等情況的參加者，可獲地區康健中心／站協助制訂健康管理目標，以及按需要獲安排參加有助改善生活方式的活動等。若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。



▼9月25日 醫衞局公布慢性疾病共同治理先導計劃▼



醫務衞生局宣布，慢性疾病共同治理先導計劃本月13日正式推出，在計劃下，合資格人士將透過共付模式，自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療巿場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

有意參加者可到訪遍布18區的任何一間地區康健中心／站，登記成為會員，並在同意使用醫健通後由地區康健中心／站協助他們配對家庭醫生。

家庭醫生診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果，經篩查後確認未有糖尿病或高血壓等情況的參加者，可獲地區康健中心／站協助制訂健康管理目標，以及按需要獲安排參加有助改善生活方式的活動等。

若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。其中血糖偏高人士可享有每年最多四次資助診症，而患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多六次資助診症。參加者診症後獲處方「慢病共治計劃」基本藥物，無須額外支付任何藥費。

慢性疾病共同治理先導計劃11.13推出，有意參加者可經地區康健中心／站配對家庭醫生。（資料圖片／余俊亮攝）

政府除資助診症、化驗和藥物費用外，亦設立達標獎勵機制。若參加者達到健康指標，在下一個計劃年度（即第三個計劃年度開始）接受首次資助診症時可獲扣減最高150元的共付額。

市民可瀏覽計劃的專題網站了解更多詳情、或於周一至周六上午9時至晚上9時期間致電熱線2157 0500查詢。