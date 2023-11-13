女悅醫美｜再增一人感染膿腫分枝桿菌　涉刺激膠原蛋白增生

早前多人於女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）及其姊妹公司接受消脂注射手術之後，感染膿腫分枝桿菌。衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組新增1宗個案，該名女子接受注射刺激膠原蛋白增生。至今相關群組共涉及19名女子。



▼「女悅醫美」位於荔枝角的共享辦公室▼



衞生署衞生防護中心透過個案追蹤，再錄得一宗新增個案，涉及一名22歲女子。她曾於9月到「女悅醫美」「GALS GLAM BEAUTY 」位於荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓的處所接受注射，以刺激膠原蛋白增生，並於接受注射後出現相關病徵。她的臨床樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，現時情況穩定。

防護中心呼籲曾光顧11月7日公布的處所或經相關Instagram帳號安排並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。中心就相關個案設立的查詢熱線（2125 2372）會繼續於星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，以接聽市民查詢。

涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG 帳號：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3:「beauty_hklady」

4:「852beauty_clinic」



▼「女悅醫美」姊妹公司渼生堂位於荔枝角的辦公室▼

