銷售員花6千叫「巫師」殺蛙作分手儀式　認串謀虐畜罪判社服令

男銷售員花6千元，叫一名自稱「巫師」的男子，以「活體奉獻」改運的儀式，殺青蛙以令一對男女「分手」，該「巫師」後來聲稱殺死了一隻老鼠。「巫師」後來涉虐畜被捕，並揭曾受僱於銷售員作儀式。銷售員早前承認串謀虐畜罪，署理主任裁判官香淑嫻指，被告行為自私、殘忍，為了自己竟打算以殘害動物作為手段，幸而事件中不見有動物因其殘暴意念受傷，判100小時社會服務令。



被告黃晉賢，24歲，銷售員，承認一項串謀殘酷對待動物罪。辯方早前求情指，被告案發時指定以青蛙進行儀式，最後在案中未發現青蛙，可見沒有動物因被告受害。

被告黃晉賢在西九龍法院承認串謀虐畜罪，被判社服令100小時。(資料圖片)

市民發現有IG帳號稱可作活體獻祭

案情指，有市民於前年8月在網上發現有Instragram帳號，標榜可透過「活體獻祭」以改善人際關係。市民起疑向其查詢，對方稱可以老鼠、兔子及巫師之血進行獻祭，索價至少1.5萬港元，市民假意同意交易後報警。另案被告唐綽謙最後在交易當日，被喬裝成顧客的警員拘捕。

可購兔子青蛙倉鼠或老鼠作犧牲

警方其後調查唐的電話紀錄發現，被告黃晉賢與唐有WhatsApp 訊息往來。對話中，唐表示被告可購入兔子、青蛙、倉鼠或老鼠作犧牲，兔子、倉鼠較貴，被告最後選擇了青蛙。唐其後要求收取5500元訂金，被告則轉帳6000元，並發送兩男女照片，要求被告為照片的人作「分手儀式」。唐後來聲稱已完成儀式，並把染血老鼠和上述女子的照片發送給被告。

唐綽謙早前已承認9項串謀或企圖殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

案件編號：WKCC2353/2023