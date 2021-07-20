DSE放榜｜視障生得導盲犬伴闖硬仗　與「靚靚」形影不離突破黑暗

應屆中學文憑試DSE視障考生曾冠全自幼患罕見「馬凡氏綜合症」，12歲時視力更衰退至「全失明」，雖然無法再用眼睛認識世界，但憑著信念及好拍檔——導盲犬「靚靚」形影不離陪伴，冠全走出陰霾，從學習點字起步，迎接人生硬仗。明日（21日）DSE放榜，無論成績如何，熱愛寫作、立志入讀文化研究的冠全希望可繼續用不同方法認識這個世界，更冀望提升批判思考，了解社會不同現象，



唔想死住，睇唔到嘢啫，所以點都要生存。 DSE視障考生曾冠全

罕見疾病現病變 眼前好像有幅磨砂玻璃

「馬凡氏綜合症」患者的身體結締組織脆弱，引致眼睛、心臟、血管、骨骼等容易出現病變。冠全6歲起患青光眼，起初靠藥物控制，避免眼睛進一步退化，「冇乜大影響，都係打到波、打到機，（當時）冇咩特別大感受，都唔知發生咩事。」直到12歲那年，他開始察覺到視力逐漸衰退，「可能返返吓學，睇嘢變濛，過幾個鐘又睇得返咁。」

最終，冠全都是難逃失明命運，短短半年視力已衰退至「全失明」，視力好像眼前有幅「磨砂玻璃」，只有間中可見到光。升中前的暑假晴天霹靂，人生經歷一場大變，「當刻好唔開心，收埋自己一個月，唔想見人。」家人曾經嘗試四出尋找西醫以外的方法治療，「拜神、針灸，同埋周圍搵方法睇下會唔會睇到嘢」，可惜均徒勞無功。

視障令生活大變 但點都要生存

冠全無法再通過眼睛認識這個世界，生活方式突變，難以適應，無法與好友一同升讀中學更成為人生遺憾。他其後在心光盲人院暨學校繼續升學，學習書寫媒介以及用白手杖出入，「入到心光先至學識用白杖去定向、行路」。他直言，過程並不容易，初學用白手杖時經常跌跌撞撞，但為了趕上學業進度，冠全努力學習點字，「唔想死住，睇唔到嘢啫，所以點都要生存。」就是全賴這份信念，他在荊棘道路上一直走到今日。

冠全慶幸比起天生失明的人，他有機會親眼看過世界，「起碼同其他人交流，例如巴士係點，腦海會出現」，對現實的物品有一定概念，「（如果）天生失明，（溝通時）要用其他輔助，先至明白。」到2018年領養「靚靚」，他更得到一位最佳拍檔。

對「靚靚」信任度：100滿分嘅話係101分

冠全提到打仗好靠自己，但「靚靚」出現讓他可以放心外出，成為他「第二雙眼」，是生活和心靈上好伙伴。他回想「靚靚」第一日來到家中，喜歡小狗的他難掩興奮之情，「頭一個月要訓練（同導盲犬的）配合度、基本指令，同訓練我信唔信任靚靚。」他笑言，初頭有少許擔心不能與「靚靚」相處，但全靠訓練員鼓勵，加上「靚靚係好叻嘅導盲犬，係佢帶領我」。

受訪期間，「靚靚」一直形影不離，現時「靚靚」已經習慣跟冠全生活，冠全形容他對「靚靚」信任度「100分嘅話係101分」，「就算喺屋企，我行到邊佢（導盲犬）都會喺我後面跟住。」

由於心光沒有高中課程，冠全其後轉到主流中學升讀高中，「靚靚」亦一直伴隨。他笑言，同學們見到「靚靚」都會很興奮，讓他更易結交朋友，亦不時發生趣事，「有時老師鬧人，『靚靚』好驚大聲叫同捲埋一舊，同學就話：『老師你嚇親靚靚喇』」，氣氛即時緩和。

立志讀文化研究 熱愛寫作冀在多方面創作發展

疫下應考，對視障生難上加難，冠全需以電腦打字方式應考。另外，中學與心光合作，把課本和功課翻譯成點字。不過，冠全直言對成績不太有信心，期望「最起碼有5科2」，因個人興趣，他亦立志入讀文化研究，「可以學到唔同批判思考，了解社會同社會現象」。熱愛寫作的他，期望日後能夠在創作方面發展，以及有機會撰寫微電影劇本、音樂曲詞，嘗試多方面發展。