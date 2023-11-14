年宵2024｜濕貨競爭激烈　蘭花大王：內地不熟行情者競投致抬高價

疫後全面復常的首個維園年宵，昨（13日）起一連三日舉行攤位競投，今日（14日）第二日焦點落於社會運動後乾貨市場回歸。昨日多次被對手以高價「截糊」蘭花大王楊小龍今早接受電台訪問時表示，過往競投都是本地花農，在競投時會有默契，惟昨日出現生面孔加入競投抬高叫價，直指是內地人，而且對本行不認識，致使競投使費由原擬的20萬元內，增至26.8萬元。



▼11月13日 「蘭花大王」參與維園年宵2024攤位競投▼



多年在維園年宵擺攤的蘭花大王楊小龍昨日競投10個攤位，原本預算在20萬元以內，結果花了26.8萬元，指今年濕貨攤位的競投價，遠高於過往三、四萬元水平，抬高至六、七萬元，直斥對手「黐線」。他昨日向傳媒形容那些是生面孔，他今早在商台節目直指那些是內地人，留意對方在競投後向食環署登記時查詢花盆問題就知道其根本不認識花農行業。

楊表示，過往競投年宵攤位，本地花農行家都有默契，知道他想要哪些攤位位置，不會加入競投，惟昨日有不少人加入出價。主持人問及是否「益咗政府」？楊認同說「係啦，益咗政府（庫房）」。

食環署規定今年年宵攤位高度設限，若超過3米高，須找合資格人士提交構築物安全證明。楊小龍表示，數十年來一直會搭兩層的棚架擺貨，至少高約4.5米，若要找工程師提供證明，便要支付額外成本。

▼11月13日 維園年宵2024首日攤位競投▼



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明年農曆年初一（2月10日）是星期六，紅假延至年初四（2月13日，周二），年初五是西方情人節雖不是紅日，若市民自製長假期，明年農曆新年將是另一次港人外遊高峰。楊小龍表示，香港人一向很重視年花，就算港人外遊或北上，都要買年花過年，不擔心影響銷情。