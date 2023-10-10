今日必看8分鐘｜天瑜父親為女與醫管局和解｜男女自備碗筷M記開餐

深水埗的士撞小巴再撼死車五人傷

深水埗發生車禍。凌晨近2時，當時一輛的士沿白楊街行駛，途至與大南街交界時，突然撞向一輛沿大南街行駛的小巴左邊車身，小巴捱撞後登時失控，衝前近20米後調頭，車身再撼向另外一輛停泊路邊之的士。小巴上4名乘客及司機，合共5人受輕傷；的士上則無人傷。就現場所見，肇事的士車頭嚴重損毀，小巴則將路邊停泊的士推撞移位，同時小巴的後備車胎亦飛脫跌落馬路中，由警員檢回路邊。

初步懷疑，有人沒有遵照交通規則，在白楊街的讓線前沒有停下讓小巴先行，導致意外。警方正調查車禍成因。據了解，涉事的士當時剛上客前往港島區，而小巴則前往佐敦。

8歲天瑜涉醫療事故成植物人 父親稱與醫管局和解

8歲女童周天瑜於2018年不幸患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月接受手術期間疑因醫療事故變成植物人。其父親周先生接受《香港01》訪問時表示，經過3年的民事索償時間，剛收到律師消息，指與醫管局進行的民事索償，今日（10日）達成和解協議，但未能透露具體的和解協議條款，僅稱「係為咗佢最好利益」。

佐敦奪命工傷｜死者在出事地盤上班數天 妻兒三母子頓失經濟支柱

佐敦渡華道4至8號消防局地盤今午（10日）的奪命工業意外，一名男電工疑從4至5米高墮下身亡。56歲死者蘇金順家屬事後趕至醫院了解，悲傷嚎哭；其胞弟指兄長入行逾30年，是家中經濟支柱，遺下妻兒三母子。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦趕抵醫院協助，她指死者在出事地盤僅上班數日，要求承建商「精進」及勞工處徹查。

男拔生曾憲哲失蹤 警方消防出動百人續搜救

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，距今已7日。隨着颱風「小犬」離開本港，搜救行動繼續進行。今日（10日）早上9時半，消防、警方機動部隊（PTU）、攀山拯救隊、民間搜索隊及民安隊約100人在大老山隧道行政大樓集合，在召開簡單的會議後，便兵分多路上山，展開大規模搜索。其間飛行服務隊加入搜救，出動直升機在山頭位置尋人。

腰纏近10公斤金塊 男司機圖走私至內地遭關員識破

據中國海關總署微信公眾號9日通報，近日深圳灣海關在旅檢進境渠道查獲一宗客運車輛司機綁藏金塊走私入境案，查獲金塊10塊，重量達9.993公斤。目前，案件已移交海關後續處置部門處理。

杭州亞運︱港足獲派85萬獎金 足總再爭資源 謝家榮：望有保障

香港足球代表隊在今屆杭州亞運取得歷史性佳績的第四名，足總繼早前舉辦接機活動後，今再設慶功宴表揚一眾職球員，席上公布全隊將獲足總董事局派發共85萬元獎金。

男女自備電煲碗筷在麥當勞開餐 網民斥肉酸

麥當勞是不少人「打躉」的地方，但禁止進食外來食物乃基本規距和禮儀。最近有網民在社交平台上傳照片，顯示5名男女竟在麥當勞內公然煮麵食，甚至自備便攜式電煮煲、碗筷等。眾人若無其事在座位分麵，桌上也有其他小菜，猶如身處自己家飯廳般舒適。相片引來網民熱議，不少人狠批相中男女無恥，行為「肉酸」，也有人開玩笑稱原來麥當勞也有麵食供應。