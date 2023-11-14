今日必看8分鐘｜司機遭打劫空手擊退賊｜天瑜爸周三切肺葉癌細胞

車cam直擊｜的士司機遭刀架頸打劫 空手入白刃奪刀擊退賊人

一輛的士上演司機「空手入白刃」擊退持刀劫匪的驚險一幕。網上今日（14日）流傳一段車cam片段，見到一名的士司機在載客期間，遭假扮乘客的賊人以利刀架頸打劫，司機臨危不亂開門高聲呼救，更奪去賊人的刀反擊，賊人隨即跳車逃去。

有片｜粉嶺單車女出路口被貨van撞飛 腳受傷送院治理

粉嶺發生交通意外，有網民上載事發時的車CAM影片。從影片可見，今日（14日）早上7時38分，一名身穿桃紅色外套及戴上白色鴨舌帽的女子騎單車沿安居街右線行駛，當她抵達安居街及樂業路交界時，遇到一輛貨VAN在右線準備右轉，於是切線至轉向左邊線企圖爬頭。在轉右的一刻，該名女子突然再由左線在切線至右線，並意圖超前貨VAN轉右至對面線。當她踩出樂業路時，頭轉向左邊，詎料右方另一輛沿樂業路行駛的貨VAN駛至，司機不停響號提醒女子，惟最終仍是收掣不及把女子撞飛。她受傷倒地，單車上物品散落一地，幸她仍然清醒能夠自行爬起。

天瑜醫療事故｜周父周三切除肺葉癌細胞︰爸爸一定會戰勝這場硬仗

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。天瑜父親今日凌晨（14日），在Facebook「天瑜醫療事故關注組」發文透露，將於本周三到醫院切除左肺葉的癌細胞，12月5日再切除手臂上的癌細胞。周父昨日特意去醫院探望天瑜，「告訴她，為了可以看到她的康復，爸爸一定會戰勝這場硬仗。」他期望父女可盡快康復，不需在夢中看到健康的天瑜，可在現實中帶她玩耍。

流浮山貨倉回收場三級火受包圍 倉庫燒塌 火場爆炸傷兩消防員

今日（14日）下午1時09分，流浮山一個貨倉及一個回收場發生火警，冒出大量濃煙，席捲半空。消防接獲多個報案，下午1時20分將火警列為三級，疏散25男11女。現場黑色濃煙衝天，倉庫燒至倒塌。至下午3時許，火場發生爆炸，兩名消防員面部受傷，送屯門醫院救治。消防處並派出煙火特遣隊人員到場評估火場風險及是否有再倒塌危險，亦出動災難應變救援隊，並使用滅火機械人協助灌救，以及出動無人機拍攝及了解火場情況。火勢至下午4時09分受包圍，消防繼續動用4條喉及4隊煙帽隊到場灌救。

半山單位燃點香薰誤燒床褥 60人緊急疏散 半裸狗主攜愛犬齊逃生

半山發生火警。今日（14日）凌晨零時許，些利街38號「SOHO 38」1個單位冒煙起火，多名住戶報警求助，消防接報到場撲熄火勢，初步相信37歲女子當時在涉事單位燃點香薰蠟燭，其間燒到床褥，住戶和其他鄰居共約60人自行疏散到安全地方，有狗主赤裸上身帶同愛犬一同逃生，起火原因無可疑，無人受傷。

年宵2024｜濕貨競爭激烈 蘭花大王：內地不熟行情者競投致抬高價

疫後全面復常的首個維園年宵，昨（13日）起一連三日舉行攤位競投，今日（14日）第二日焦點落於社會運動後乾貨市場回歸。昨日多次被對手以高價「截糊」蘭花大王楊小龍今早接受電台訪問時表示，過往競投都是本地花農，在競投時會有默契，惟昨日出現生面孔加入競投抬高叫價，直指是內地人，而且對本行不認識，致使競投使費由原擬的20萬元內，增至26.8萬元

幼金剛鸚鵡「乖乖」被困樹上 救援期間掙脫飛走不知所終

馬料水赤泥坪村一隻僅7個月大未戒奶的藍色金剛鸚鵡「乖乖」，今早（14日）飛離寓所，主人大驚報警。今日（14日）早上8時23分，警方接報大埔公路馬料水段近赤泥坪一隻鸚鵡飛走，有街坊及後發現因套在腳上的飛行繩繞著樹枝，被困在離家門外30米一斜坡樹樹頂。消防接報到場與女主人搜救，惟「乖乖」突然鬆脫腳上的飛行繩並再次展翅往山坳方向飛走，不知所終。消防仍在搜索中，女主人現時手持餵飼用的奶及用手機播放「乖乖」的叫聲吸引牠回來，她表示已飼養「乖乖」近7個月，以數萬元購入。

5女生港鐵排隊踎地照片瘋傳！隊尾女生動作反成亮點 網民：錯晒

港鐵等車累了要如何應對？本港網絡瘋傳1張照片，見到港鐵月台近黃線位置，至少有5名女生「排隊」蹲在地上，不過最後1名女生動作，反而「搶Fo（搶焦點）」成為亮點。相片引來網民熱議，有網民認為「踎地」行為不雅，「點解要咁做？」、「真核突」。亦有網民認為蹲地行為無不妥，而且也沒有影響別人，「站累了不能蹲嗎？」、「無影響人就得啦」。

我公司爆床蝨爆到七彩！打工仔揭辦公椅疑有蝨竇勁驚：返唔返工好

床蝨危機由法國及英國蔓延至港人熱門旅遊國家韓國，不少香港人也擔心床蝨即將殺到。有打工仔近日於討論區發文，直指公司「爆床蝨爆到七彩」，稱在辦公椅邊發現疑似床蝨及蝨卵，甚至有蝨爬到辦公椅墊上，崩潰驚呼：「而家點算？仲返唔返工好？」