SmartPLAY康體通｜網頁先堵塞洩漏用戶全名功能　手機APP尚待審批

康文署斥資5億元開發的智能康體服務預訂系統SmartPLAY，自本月9日啟用以來，接連出現故障，更被發現在系統中預訂足球場時有漏洞，在加入團隊成員時於「用戶帳號或別名」尋找用戶，輸入簡單英文名如Alan或Ben，可輕易勾出使用這個名字的任何人中文全名，或有外洩資料漏洞。



康文署今日晚上（14日）表示，一直密切監察及跟進SmartPLAY康體通系統的運作情況，昨晚（13日）得悉用戶關注，已立即要求承辦商修改程式以優化SmartPLAY預訂草地足球場的程序，相關功能已在SmartPLAY智能自助服務站和網頁取消，而手機應用程式的相關功能亦會在應用程式商店完成審批後取消。



康文署：輸入四名用場人士編號為遏止「炒場」

有SmartPLAY用戶在使用系統預訂足球場時，於團隊成員一欄輸入用戶自設的「別名」，便會顯示使用該名用戶的中文全名，但並非相識朋友。

康文署表示，為遏止「炒場」，用戶預訂草地足球場必須填報另外四名用場人士的SmartPLAY用戶編號作為團隊成員，並同時一同簽場及使用設施，尋找用戶功能原意為方便用戶搜尋其團隊成員，使訂場流程更便捷。

漏洞曝光後只能先取消智能自助服務站和網頁相關功能

署方稱，昨晚（13日）得悉用戶關注後，已立即要求承辦商修改程式以優化SmartPLAY預訂草地足球場的程序，亦已就事件通報個人資料私隱專員公署。相關功能已在SmartPLAY智能自助服務站和網頁取消，而手機應用程式的相關功能亦會在應用程式商店完成審批後取消。

署方續指，承辦商今日亦開始修改程式，用戶在填報另外四名用場人士資料用作預訂草地足球場時，只可填報對方已接受邀請加入「朋友列表」內的用戶。在成功訂場後，團隊成員亦會收到通知，以保障用戶安全。

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補鑊增加可同事訂場及網上排隊等候容額

署方指，一直密切監察及跟進SmartPLAY康體通系統的運作情況，經過去數日調節系統設定後，現時系統已更為暢順，可以讓數千名市民同時進行訂場，較以前增加了數倍。

在未進入訂場版面前，系統亦新增網上輪候版面，讓市民可以有序排隊，現時系統同一時間可以容納2萬名用戶排隊等候登入。署方稱，會繼續密切監察系統運作情況和作出合適的跟進，以確保用戶能更順利預訂康體場地。