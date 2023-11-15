消委會花生醬｜Sun-Pat性價比高　每百克售9.5元含較高不飽和脂肪

花生醬被視為營養密度高食物，消委會最新一期《選擇》月刊測試市面共20款花生醬，3款花生醬含有較多可降低血液之中「壞膽固醇」的單元不飽和脂肪，獲評為4.5星產品，包括Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter、Pic's Peanut Butter Crunchy及Sun-Pat Crunchy Peanut Butter。當中Sun-Pat Crunchy Peanut Butter每100克共有35.97克單元不飽和脂肪，每百克售價只需9.5元，相價比相對較高。



消委會提醒，雖然花生醬富含有益的不飽和脂肪酸，但大部份都屬於高脂食品，長期過量食用脂肪會導致體重增加，建議消費者保持均衡飲食習慣，選購及食用需注意成份、保質期及產品情況。



測試中超過19個樣本均屬於「高脂」食物

世界衛生組織建議應以多元不飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸，取代飽和脂肪酸和反式脂肪酸，有助於減少血液中「壞膽固醇」，和降低血液中的總膽固醇水平。

消委會測試市面上幼滑花生醬及粗粒花生醬各10款，其中幼滑花生醬以Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter的不飽和脂肪含量最高，每100克共有37克單元不飽和脂肪，每100克售價約為14.5元，獲評為4.5星。其次為Delifornia Peanut Butter Creamy，每100克含32.87克單元不飽和脂肪，每100克售價約為18.5元。

至於粗粒花生醬，則以M&S Food 100% Peanut Butter Crunchy，每100克共含39.03克單元不飽和脂肪，為所有樣本之中最多。其次為Pic's Peanut Butter Crunchy，每100克含38.51克單元不飽和脂肪；每100克售價為19.7元；Sun-Pat Crunchy Peanut Butter每100克含35.97克單元不飽和脂肪，每100克售價為9.5元，兩款均獲評為4.5星。

▼消委會測試幼滑花生醬，評分高至低▼



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▼消委會測試粗粒花生醬，評分高至低▼



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多元不飽和脂肪含量之中，則以粗粒花生醬The Nuttter Company Peanut Butter Crunchy稱冠，每100克含有19.14克多元不飽和脂肪，但每100克售價高達21.3元。SKIPPY幼滑花生醬每100克亦含有18.5克多元不飽和脂肪，每100克售價只需7.2元。

消委會引述聯合國糧食及農業組資料顯示，多元不飽和脂肪酸中的奧米加3（n-3）次 亞麻油酸（a-linolenic acid,ALA）及奧米加6（n-6）亞麻油酸（linoleic acid,LA）是身體不能自行製造的必需脂肪酸（essential fatty acids），只能靠食物來攝取，適量攝取多元不 飽和脂肪酸有助胎兒及發育中兒童的皮膚、 視網膜和腦部神經的發展。

多元不飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸可取代飽和脂肪酸和反式脂肪酸，有助於減少血液中「壞膽固醇」。（消委會）

消委會提醒，花生醬雖然富含有益的不飽和脂肪酸，但大部份都屬於高脂食品，而每克脂肪提供9000卡的能量，長期過量食用脂肪會導致體重增加，應多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。

消委會建議消費者選購和食用花生醬應留意以下事項：



1. 查看包裝上的產品描述，並留意當中成分，選擇沒有添加鹽和糖，以及花生成分排在配料表的較前位置的產品，這代表花生成分佔的比例相對較多。另外，應選擇蛋白質及不飽和脂肪酸較多，而飽和脂肪酸、反式脂肪酸、糖和鈉含量較少的產品。

2. 留意保質期和食用期限，購買後存放在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。花生醬開封後宜儲存在雪櫃內，並在2至3個月內用完。

3. 若花生醬出現油醬分層情況，或許是因長時間靜止存放所致，可在進食前用乾淨匙羹將分層拌勻。假如花生醬出現油膉味，表示產品已經變壞，應立即丟掉。