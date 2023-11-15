消委會花生醬｜Sun-Pat性價比高 每百克售9.5元含較高不飽和脂肪
花生醬被視為營養密度高食物，消委會最新一期《選擇》月刊測試市面共20款花生醬，3款花生醬含有較多可降低血液之中「壞膽固醇」的單元不飽和脂肪，獲評為4.5星產品，包括Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter、Pic's Peanut Butter Crunchy及Sun-Pat Crunchy Peanut Butter。當中Sun-Pat Crunchy Peanut Butter每100克共有35.97克單元不飽和脂肪，每百克售價只需9.5元，相價比相對較高。
消委會提醒，雖然花生醬富含有益的不飽和脂肪酸，但大部份都屬於高脂食品，長期過量食用脂肪會導致體重增加，建議消費者保持均衡飲食習慣，選購及食用需注意成份、保質期及產品情況。
測試中超過19個樣本均屬於「高脂」食物
世界衛生組織建議應以多元不飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸，取代飽和脂肪酸和反式脂肪酸，有助於減少血液中「壞膽固醇」，和降低血液中的總膽固醇水平。
消委會測試市面上幼滑花生醬及粗粒花生醬各10款，其中幼滑花生醬以Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter的不飽和脂肪含量最高，每100克共有37克單元不飽和脂肪，每100克售價約為14.5元，獲評為4.5星。其次為Delifornia Peanut Butter Creamy，每100克含32.87克單元不飽和脂肪，每100克售價約為18.5元。
至於粗粒花生醬，則以M&S Food 100% Peanut Butter Crunchy，每100克共含39.03克單元不飽和脂肪，為所有樣本之中最多。其次為Pic's Peanut Butter Crunchy，每100克含38.51克單元不飽和脂肪；每100克售價為19.7元；Sun-Pat Crunchy Peanut Butter每100克含35.97克單元不飽和脂肪，每100克售價為9.5元，兩款均獲評為4.5星。
▼消委會測試幼滑花生醬，評分高至低▼
▼消委會測試粗粒花生醬，評分高至低▼
多元不飽和脂肪含量之中，則以粗粒花生醬The Nuttter Company Peanut Butter Crunchy稱冠，每100克含有19.14克多元不飽和脂肪，但每100克售價高達21.3元。SKIPPY幼滑花生醬每100克亦含有18.5克多元不飽和脂肪，每100克售價只需7.2元。
消委會引述聯合國糧食及農業組資料顯示，多元不飽和脂肪酸中的奧米加3（n-3）次 亞麻油酸（a-linolenic acid,ALA）及奧米加6（n-6）亞麻油酸（linoleic acid,LA）是身體不能自行製造的必需脂肪酸（essential fatty acids），只能靠食物來攝取，適量攝取多元不 飽和脂肪酸有助胎兒及發育中兒童的皮膚、 視網膜和腦部神經的發展。
消委會提醒，花生醬雖然富含有益的不飽和脂肪酸，但大部份都屬於高脂食品，而每克脂肪提供9000卡的能量，長期過量食用脂肪會導致體重增加，應多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。
消委會建議消費者選購和食用花生醬應留意以下事項：
1. 查看包裝上的產品描述，並留意當中成分，選擇沒有添加鹽和糖，以及花生成分排在配料表的較前位置的產品，這代表花生成分佔的比例相對較多。另外，應選擇蛋白質及不飽和脂肪酸較多，而飽和脂肪酸、反式脂肪酸、糖和鈉含量較少的產品。
2. 留意保質期和食用期限，購買後存放在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。花生醬開封後宜儲存在雪櫃內，並在2至3個月內用完。
3. 若花生醬出現油醬分層情況，或許是因長時間靜止存放所致，可在進食前用乾淨匙羹將分層拌勻。假如花生醬出現油膉味，表示產品已經變壞，應立即丟掉。