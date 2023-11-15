SmartPLAY接連故障　劉明光稱屬磨合問題　推出曾做風險評估

康文署智能康體服務預訂系統SmartPLAY「康體通」，自本月9日啟用以來接連出現漏洞，康文署署長劉明光今日（15日）出席電台節目首次回應事件。他稱，系統主要是推出首一、兩天不暢順，主要因為磨合問題，又指系統曾錄不合理登入，目前已回復正常，每天可完成過萬宗預訂。他強調，SmartPLAY推出之前經個多次測試，亦曾由獨立第三方進行安全風險評估與審計，以及私隱風險評估。



▼SmartPLAY「康體通」啟用 首日塞車▼



▼SmartPLAY「康體通」可勾出用戶全名▼



SmartPLAY「康體通」推出初期先是網絡大塞車，系統未能應付流量，部份用戶未能付款，繼而出現同一場被不同人士重覆預訂的事故。日前更被揭發用戶可於加入團隊成員的欄目透過搜尋「別名」，找出其他陌生用戶的中文全名。

康文署署長劉明光出席商台節目《在晴朗的一天出發》表示，SmartPLAY「康體通」系統主要是推出首一、兩天不暢順，「主要係啲磨合問題，個反應係慢」。

他指，系統推出首兩天，每天均錄得20萬人次嘗試登入，不少是透過電腦程式登入，數目超出預期。劉明光稱，署方已嘗試以不同方法處理機械人或「不合理」的登入，並加入輪候版面，以讓用戶排隊等候登入，比以往方便得多。

劉明光指，系統之後已大致回復正常，幾千人可同時訂場，每天處理約一萬宗訂場交易。以今日上午為例，截至7時40分，已成功完成4,000個預訂，至於資料洩漏的問題，用戶預訂足球場添加團隊成員的步驟，當局目前亦已屏蔽其他用戶全名，用戶亦只可添加已接受邀請的朋友，其後系統亦會以訊息通知被加入的團隊成員。

康文署署長劉明光。（資料圖片／羅君豪攝）

劉明光：系統出台前曾予市民試用

他表示，SmartPLAY「康體通」是一個好系統，增加了很多新功能，例如同一用戶可預訂不只一個設施、18區康體活動可以一同抽籤，不需待每區登記，有很多好處。只要系統運作暢順，則所有好處均可以發揮。劉明光稱，系統出台之前已設立焦點小組（focus group），聽取市民對於系統的意見，今年7月各區都設有SmartPLAY「康體通」體驗站予市民試用。

康文署回覆查詢表示，SmartPLAY在開發階段經個多重及反覆測試，包括單元測試及整合測試，並在推出前完成用戶測試，並由獨立第三方進行安全風險評估與審計及私隱風險評估等。