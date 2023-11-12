國際復康日｜殘疾人士及照顧者今免費乘車船、入博物館　詳情一覽

今日（12日）是「國際復康日-殘疾人士免費搭車船日」，持有勞工及福利局的「殘疾人士登記證」的殘疾人士，均可與一名同行照顧者免費乘搭各種公共交通工具，以及免費享用康樂及文化事務署轄下的指定博物館和暖水游泳池，以及免費遊覽香港濕地公園。《香港01》整合資訊，一文看清多項優惠。



1、港鐵

乘客如常使用「殘疾人士身分」個人八達通進出港鐵站、輕鐵站及港鐵巴士等，其八達通將不會被扣除車費。乘客亦可前往客務中心等向車站職員出示「殘疾人士登記證」，說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

此外，合資格乘客可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張；乘客與同行照顧者乘搭輕鐵或港鐵巴士，則須應車長要求出示證明，同行照顧者則毋須使用八達通、購票或投幣。

2、九巴及龍運巴士

除「豪華線」P960線及P968線外，乘客上車時向巴士車長出示「殘疾人士登記證」或使用註有「殘疾人士身份」個人八達通卡的乘客，持證之殘疾人士及其一名照顧者即可免費乘搭。

3、城巴

出示「殘疾人士登記證」，或使用註有「殘疾人士身份」個人八達通的乘客，可與一名同行照顧者免費乘搭城巴所有路線（出租及僱員巴士服務除外）。

4、新大嶼山巴士

上車時向巴士車長出示「殘疾人士登記證」，持證之殘疾人士及其一名同行人士可免費乘搭新大嶼山巴士所有路線的巴士（1R 紅磡 (紅鸞道) 至昂坪(寶蓮寺)除外）；享有優惠乘客無需以八達通拍卡繳付車資。

5、新渡輪（只適用於普通渡輪普通客位）

入閘時請向碼頭職員出示「殘疾人士登記證」。持證之殘疾人士及其一名照顧者可免費乘搭新渡輪之港內航線及離島航線之普通渡輪普通客位。

適用航線包括中環往來長洲、中環往來梅窩、橫水渡 (坪洲 – 梅窩– 芝麻灣 – 長洲)、北角往來紅磡及北角往來九龍城。離島航線航班的普通客位只設於三層普通渡輪的下層和第二層，以及兩層普通渡輪的下層及上層的後方（近船尾部份）。 各普通渡輪航班之普通客位數量有限，先到先得，額滿即止。

6、港九小輪

入閘時向碼頭職員出示「殘疾人士登記證」，持證的殘疾人士及其一名隨行照顧者即可享免費乘搭港九小輪控股有限公司轄下往來中環與榕樹灣、中環與索罟灣(索罟灣碼頭不設有輪椅斜道)及中環與坪洲航線。適合輪椅使用者的設施只設於渡輪下層，每艘大型雙體渡輪限載一至兩部輪椅，視乎船種而定。

持有「殘疾人士登記證」人士憑證與其一名同行照顧者可以免費乘搭普通載客電車。。（電車公司提供）

7、電車

持有「殘疾人士登記證」人士憑證與其一名同行照顧者可以免費乘搭普通載客電車。持證者必須於下車時向車長出示其「殘疾人士登記證」，合資格乘客及一名同行者則無需使用八達通或「樂悠咭」。該項優惠不適用於任何電車租賃或「電車全景遊」服務。

8、康樂及文化事務署博物館

持證之殘疾人士及其一名同行照顧者，可免費參觀兩個收費博物館，包括香港科學館、香港太空館（天象廳節目除外） ，入場時需向職員出示相關登記證。

9、康樂及文化事務署游泳池

持證之殘疾人士及其一名同行照顧者，可免費享用下列游泳池設施：

10、香港濕地公園

持證之殘疾人士及其一名同行照料者，可免費遊覽香港濕地公園。相關人士可在濕地公園訪客中心正門入閘處，向職員出示「殘疾人士登記證」。濕地公園的開放時間為上午10時至下午5時。