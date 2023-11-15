政府6000萬資助惜食堂沙田建食品中心　年產900萬份餐膳助基層

惜食堂透過「支援非政府機構善用空置政府用地的資助計劃」，獲政府提供6,000萬元資助，於沙田興建一座食品製作中心，預計於2025年落成，餐膳生產量可由每年約300萬份增至逾900萬份，比以往上升兩倍，支援超過3.6萬名基層人士。特首李家超表示，減廢回收是推動減碳的重要措施，政府全力推動廚餘源頭減量及回收，以實現碳中和的目標。



香港賽馬會亦透過其慈善信託基金審批，撥捐2.9億港元予小寶慈善基金，支持惜食堂於沙田興建食品製作中心。



特首李家超出席「惜食堂賽馬會食品製作中心」致辭時表示，廚餘佔香港都市固體廢物中大約三成，為了減少廚餘，政府全力推動廚餘源頭減量及回收。（政府新聞處圖片）

李家超：社會不同界別都要共同努力減少廚餘

項目於今日（15日）舉行奠基儀式，特首李家超、發展局局長甯漢豪、香港賽馬會主席利子厚、惜食堂主席梁錦松及一眾嘉賓主禮。

李家超致辭時表示，減廢回收是推動減碳的重要措施，廚餘佔香港都市固體廢物中大約三成，為了減少廚餘，政府全力推動廚餘源頭減量及回收，社會不同界別都要共同努力。他呼籲社會各界繼續支持回收和源頭減廢，與政府攜手推動「惜食、減廢」文化，共同努力減少碳排放，推動香港實現碳中和的目標，推動香港的可持續發展。

馬會撥捐2.9億港元予慈善基金支持興建食品製作中心

惜食堂於2011年成立，通過回收仍可食用的剩餘食物重新製作成膳食，免費分發給社會上需要食物援助的人士。除了政府資助之外，香港賽馬會亦透過其慈善信託基金審批，撥捐2.9億港元予小寶慈善基金，支持惜食堂於沙田興建食品製作中心。

中心將會是本港最大型專為提供慈善食物援助而設的回收及製作中心，樓高三層，預計於2025年上半年落成。惜食堂預計，中心啟用之後食物援助產量，由目前每年約300萬份餐膳，增至逾900萬份，支援超過3.6萬名基層人士。惜食堂預計，中心營運的首3年，能為約1.5萬名基層長者提供約330萬份適合不同程度吞嚥困難長者食用的「照護食」餐膳。

辦烹飪班教製作「照護食」 招募3.2萬名義工參與

此外，惜食堂亦會在中心舉辦烹飪班，教導家庭照顧者和非政府機構員工製作「照護食」，並會於3年內招募3.2萬名義工參與食物製作，以及舉辦100場參觀活動和工作坊，讓超過3,000名社區人士了解有關「照護食」和惜食減廢的知識。中心將設有不同環保設施，並配合智慧供應鏈管理系統以減少食物浪費。